La biblioteca scolastica sarà intitolata alla piccola Annalaura 

Santina Castrogiovanni l’aveva annunciato all’apertura dell’anno scolastico. In occasione del consiglio d’istituto di martedì 5 novembre, il Comprensivo numero 1 di Tortolì intitolerà la biblioteca interna ad Annalaura Pilia, la bimba che ha perso la vita all’età di 10 anni in un tragico incidente accaduto lo scorso 8 agosto nelle acque del porto di Arbatax. È unanime l’intento del più alto organo collegiale, che ribadisce la volontà espressa a metà settembre dal dirigente scolastico. La riunione sarà quindi giusto una formalità. La bimba, amante della lettura e delle poesie, avrebbe dovuto frequentare la quinta elementare nel palazzo di via Monsignor Virgilio. Nella biblioteca a lei intitolata è previsto un notevole incremento di volumi anche per incentivare i più piccoli alla lettura, ma è al vaglio anche l’ipotesi di organizzare un festival annuale al culmine dell’anno scolastico. La tragedia risale a 82 giorni fa, in un caldo pomeriggio agostano che doveva essere di divertimento sull’optimist, monoscafo dotato di una singola vela. L’autopsia, effettuata il giorno successivo, ha confermato che la piccola velista è morta per annegamento, dopo essere caduta in acqua a seguito del ribaltamento del suo optimist. Le indagini, coordinate dalla pm Giovanna Morra, sono state affidate alla Guardia Costiera e ai carabinieri. Il reato ipotizzato è omicidio colposo. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA