La biblioteca Satta è al verde 

Siamo al paradosso: il Consorzio per la pubblica lettura della biblioteca Satta, guidato da un commissario liquidatore regionale per la trasformazione dell’ente in Fondazione, rischia il subcommissariamento del suo commissario da parte della Regione. Il motivo? L’ente, in liquidazione perché verrà convertito da Consorzio a Fondazione, non ha approvato il bilancio visto che non ha mai ricevuto i fondi 2024 dai soci, Regione Sardegna in primis, oltre al Comune di Nuoro. Ma ha ricevuto, solo in parte, la quota dovuta dalla Provincia. Mancano all’appello mezzo milione da parte della Regione, poco meno di 110 mila euro da parte del Comune. Ora la commissaria regionale Claudia Camarda lancia un appello ai consiglieri del territorio e alla presidente della Regione Alessandra Todde ma si dice pronta anche a percorrere le vie legali per avere dai soci i soldi che servono.

I conti in rosso

«Non ho intenzione di fare polemiche con chicchessia, sino a oggi ho scelto la linea del silenzio, cerco solo collaborazione istituzionale per risolvere una situazione complicata» dice la Camarda. Tutto ruota ancora una volta sui fondi. Il Consorzio è in liquidazione e deve essere trasformato in Fondazione («appena approvato il bilancio saremo pronti» assicura la Camarda) come prevede la legge regionale. «Con la delibera del 26 ottobre 2007, il Consorzio, tramite i soci fondatori, aveva deciso di adeguare le quote per sopperire all’assenza dei 20 mila euro di fondi dovuti dalle comunità montane soppresse, passando dai 273 mila annui ai 293 mila del Comune, e dai 249 ai 269 della Provincia. Così è stato sino al 2015, poi Provincia e Comune hanno deciso di ridurre i contributi rispettivamente a 104 mila e 108 mila euro. Della decisione non c’è traccia nell’assemblea del Consorzio, parlano gli atti».

Il Bilancio

Insomma la Commissaria batte cassa, anche se il Comune ha già chiuso i borsoni rispondendo che per quest’anno prevede un contributo di 100 mila euro. Con la legge regionale per la trasformazione in Fondazione la Regione dovrebbe assicurare mezzo milione di euro per il funzionamento. Ma oltre a non aver mai versato i soldi nel 2022, non li ha versati nemmeno per il 2024, ma chiede al Consorzio di rispettare i tempi di approvazione del Bilancio . «Ho chiesto più volte un incontro alla Todde – ha spiegato la Camarda - ci chiedono di rispettare i termini di legge per il bilancio, ma noi chiediamo ai nostri soci di rispettare i loro doveri e versare le quote annuali», ha detto la commissaria sottolineando di non trascurare anche la possibilità di perseguire una via legale per recuperare quanto dovuto al Consorzio. A rischio le attività di un ente culturale storico dell’Atene Sarda, a cui fa da contraltare il finanziamento di 1 milione di euro della Regione per l’Europeade e il mezzo milione di euro per le stessa manifestazione che il Comune aveva previsto nel bilancio che però è stato bocciato dal Consiglio comunale e che ha decretato la caduta dell’amministrazione guidata da Andrea Soddu.

