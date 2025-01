La biblioteca sarà più accessibile 

Percorsi tattili - e plantari - per i visitatori con disabilità visiva, computer regolabili, audiolibri e volumi in Braille per consentire a tutti la lettura. La biblioteca comunale di via Dante - quella centrale e dei ragazzi - si prepara per il restyling atteso da anni, una rinascita in chiave inclusiva finanziata con fondi del Pnrr: 400mila euro già disponibili in cassa per i primi lavori che partiranno nei prossimi giorni.

Addio barriere

Obiettivo eliminare qualsiasi tipo di barriera all’ingresso e dentro la biblioteca comunale. Verranno installati pannelli e mappe tattili, migliorata la parte dedicata ai computer “con schermi regolabili in altezza e angolazione, tastiere ergonomiche e mouse adattabili, e opzioni di ingrandimento dello schermo per migliorare l'esperienza di chi ha difficoltà nella lettura”, viene spiegato nel progetto. Non solo: la postazione includerà inoltre dispositivi come touch screen e dispositivi di puntamento alternativi, per favorire l'accessibilità per chi ha limitazioni motorie.

Novità anche per quanto riguarda la rete wireless: dovrà essere progettata per offrire una connettività flessibile dentro la biblioteca comunale e negli spazi esterni, garantendo un accesso senza fili da qualsiasi punto. E, oltre al rinnovo degli arredi, «finalmente accessibili anche per i fruitori su sedia a rotelle o di altezza limitata», spiegano dal Comune, «verranno potenziate anche le tecnologie digitali, con l’implementazione di animazioni interattive, interfacce grafiche e narrazioni digitali, attraverso audiolibri con controllo del volume e cuffie». Si arricchisce anche l’angolo lettura, con libri in Braille, tattili, a grandi caratteri e ad alta leggibilità. E negli spazi della corte esterna, utilizzati quotidianamente da chi studia e legge all’aria aperta, arriveranno cinque vele ombreggianti che potranno ospitare anche convegni, conferenze e reading.

Cantiere aperto

Lavori al via a giorni, con la fine dei cantieri prevista in primavera. Nel frattempo ci sarà qualche disagio legato alla modifica dell’orario di apertura della biblioteca: accesso libero tutte le mattine, dalle 9 alle 13, mentre il pomeriggio cancelli aperti il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18.

Nella città senza librerie da oltre due anni, si punta quindi sulle biblioteche come hub culturali e punti di ritrovo. «Tre mesi circa di lavori, con qualche riduzione di orario e una breve interruzione del servizio presumibilmente per qualche settimana da fine gennaio, per centrare l’obiettivo di migliorare l’esperienza dell’utenza nel centro culturale di via Dante», spiega il sindaco Graziano Milia. «Una fruizione integralmente basata sull’accessibilità, affinché possano davvero usufruirne tutti i cittadini, creando un ponte tra il mondo digitale e quello fisico, per assicurare un’esperienza interattiva e valorizzare l’offerta informativo-documentaria», conclude il primo cittadino.

RIPRODUZIONE RISERVATA