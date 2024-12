La biblioteca sarà intitolata a Francesco Carta 

La biblioteca di Jerzu verrà intitolata a Francesco Carta, illustre giornalista e bibliotecario vissuto a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. L’ha deciso l’amministrazione di Carlo Lai. Nato a Jerzu il 2 febbraio del 1847, si laureò in legge a Cagliari nel 1870. Si dedicò al giornalismo negli anni immediatamente seguenti collaborando al Corriere di Sardegna e dirigendo anche, per un breve periodo, la Rivista sarda. Entrato nei ruoli del personale delle biblioteche governative nel 1874, fu destinato alla Universitaria di Cagliari. Passò poi nel 1875 alla Nazionale di Roma. Si appassionò allo studio dei codici e delle antiche scritture e ciò prevalse su ogni altro interesse. Passato alla Braidense di Milano nel 1880, Francesco Carta ne iniziò nel 1882 un catalogo dei manoscritti e libri a stampa miniati, che poi completò e pubblicò nel 1891. Raggiunta la pensione nel 1922, assunse la direzione della Biblioteca delle facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia dell'università statale di Milano, di cui nel 1932, pubblicò una breve illustrazione. Negli ultimi anni di vita dovette sospendere ogni attività di studio per una grave malattia agli occhi. Morì a Milano il 25 marzo 1940. Il Comune, per celebrare la sua memoria, apporrà una targa commemorativa all'esterno dell'edificio di via Businco. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA