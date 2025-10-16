VaiOnline
Sestu.
17 ottobre 2025 alle 00:29

La biblioteca riapre oggi in attesa della nuova sede  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Riapre da oggi la Biblioteca Comunale a Sestu, in via Roma. I lavori di manutenzione straordinaria si sono conclusi, e ieri un’impresa di pulizie appositamente incaricata ha completato l’opera. La scorsa settimana c'erano segni di un’infiltrazione d’acqua su un muro, abbastanza per la chiusura immediata. Il Comune ha incaricato una ditta delle riparazioni. Nessun problema alla stabilità dell'edificio. «Un ringraziamento a tutto il personale della Biblioteca», dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «Concludere i lavori nei tempi stabiliti era una priorità, il risultato è frutto di una sinergia efficace tra uffici, tecnici e comunità. Ora non vediamo l’ora di inaugurare la nuova sede, in via Donizetti». La sindaca Paola Secci aggiunge: «I tempi dei lavori sono stati rispettati. In questi giorni il personale ha continuato a lavorare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

«Mi sono liberata  di un macigno, ora la Finanziaria»

Todde dopo la sentenza della Consulta:  «Pietra tombale sul caso decadenza» 
Roberto Murgia
Regione

«Riscrivere lo Statuto? Prima concretizziamo il principio d’insularità»

Riforme, la voce degli ex presidenti nella commissione per la Statutaria 
Sanità

Presidio in tenda per gli Oss precari:  «Stabilizzateci»

Accampati sotto il Consiglio regionale promettono una mobilitazione a oltranza 
Sara Marci
Maltempo

Bomba d’acqua  sul Cagliaritano, caos nelle strade

Un breve nubifragio nel pomeriggio è bastato a mandare in tilt il capoluogo 
Pensioni

«La mia riforma resiste ancora e ora non mi odiano»

E sulla Sardegna lancia l’allarme: «Pochi giovani al lavoro, siete a rischio» 
Emanuele Floris
Emigrati

Circoli dei sardi, si riparte da Alghero dopo le polemiche

Nel 1972 il primo incontro nell’Isola «Nessun delegato sarà escluso dal voto» 
Caterina Fiori
Il caso

Palestra inagibile, il prof si dimette: «Così tutelo i ragazzi»

La delusione di Stefano Mura: «Non potrò più insegnare alle Medie»  
Francesco Pintore
Manovra

Intesa sul prelievo alle banche

Vertice dopo lo scontro Lega-FI, il testo oggi in Consiglio dei ministri 