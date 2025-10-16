La biblioteca riapre oggi in attesa della nuova sede  

Riapre da oggi la Biblioteca Comunale a Sestu, in via Roma. I lavori di manutenzione straordinaria si sono conclusi, e ieri un’impresa di pulizie appositamente incaricata ha completato l’opera. La scorsa settimana c'erano segni di un’infiltrazione d’acqua su un muro, abbastanza per la chiusura immediata. Il Comune ha incaricato una ditta delle riparazioni. Nessun problema alla stabilità dell'edificio. «Un ringraziamento a tutto il personale della Biblioteca», dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «Concludere i lavori nei tempi stabiliti era una priorità, il risultato è frutto di una sinergia efficace tra uffici, tecnici e comunità. Ora non vediamo l’ora di inaugurare la nuova sede, in via Donizetti». La sindaca Paola Secci aggiunge: «I tempi dei lavori sono stati rispettati. In questi giorni il personale ha continuato a lavorare».

