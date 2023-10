La biblioteca riapre dopo cinque mesi di chiusura 

Le porte della biblioteca Emilio e Joyce Lussu si sono riaperte alle 18 di ieri, dopo cinque mesi e mezzo. All’esterno fa bella mostra una scultura di Giorgio Ladu. Era chiuse dal 30 aprile scorso, quando la storica responsabile aveva maturato i requisiti per andare in pensione. Alla cerimonia inaugurale della biblioteca, istituita il 18 novembre 1974, erano presenti, fra gli altri, il sindaco Marcello Ladu, e gli assessori competenti, Irene Murru (Istruzione) e Rita Cocco (Cultura). «Restituiamo alla comunità la biblioteca, un servizio fondamentale per la comunità che vanta un patrimonio di 30 mila libri, un numero destinato ad aumentare con le donazioni private», ha detto il primo cittadino. Dal 1995, il Comune di Tortolì è convenzionato con il Sistema bibliotecario integrato Nord Ogliastra, la cui gestione è stata da subito affidata alla Oleaster società cooperativa. «Negli anni - hanno detto gli amministratori - ha garantito lo svolgimento del servizio con qualità, scrupolosità e precisione, senza disservizi o cattivi funzionamenti».

Al servizio della biblioteca il Comune affianca lo sportello della lingua sarda, che qui risorge dopo 12 anni con un finanziamento di 55 mila euro stanziato dall’assessorato regionale alla Cultura. (ro. se.)

