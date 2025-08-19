La biblioteca raddoppia grazie al premio del Ministero 

Sinnai fa parte dei 52 Comuni italiani premiati con il finanziamento di progetti che coinvolgono scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni per un ecosistema favorevole alla lettura. Il tutto grazie all’undicesimo posto della graduatoria nazionale stilata dal “Centro per il libro e la lettura”, tra i Comuni con popolazione compresa tra i 15mila e i 50mila abitanti che hanno partecipato al bando “Città che legge 2024”: concesso un contributo di 30mila euro.

«La proposta progettuale parte dalla qualifica “Sinnai Città che legge”, acquisita - dice la responsabile della biblioteca Luisella Saddi - fin dal 2023 come elemento identitario di una nuova fase della vita della comunità, di partecipazione e riscatto attraverso la cultura e la lettura. Con al centro tutto il movimento bibliotecario che si conferma così luogo di incontro e di scambio».

Il progetto prevede l’ampliamento del sistema bibliotecario con la creazione di una sede staccata a Tasonis, l’incremento della dotazione di libri per rispondere alle richieste di utenti con disabilità, l’avvio di una strategia di comunicazione e di marketing di “Sinnai Città che legge”, a livello locale e nazionale. E ancora un piano con “libri in movimento”, la nascita di piccole biblioteche nel territorio, e il progetto un libro per ogni nuovo nato.

«L’obiettivo di questa iniziativa – dice la sindaca Barbara Pusceddu - è quello di diffondere l’abitudine alla lettura come strumento di crescita individuale e di sviluppo civile. Un impegno quotidiano che la biblioteca svolge con competenza e professionalità e che si traduce nella creazione di reti territoriali e nella promozione di sinergie locali. La lettura diventa così una delle principali modalità attraverso cui lo “strumento cultura” si trasforma in opportunità: occasione di condivisione del patrimonio cognitivo e di partecipazione attiva alla vita della comunità».

Per l’assessore alla Cultura, Cristiano Spina, «la nostra biblioteca si conferma luogo di incontro e di scambio, attraverso iniziative basate sulla condivisione dei testi e sul coinvolgimento diretto dei lettori». (r. s.)

