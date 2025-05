«La biblioteca? Patrimonio sardo» 

«Siamo contentissimi di rivederla come presidente, perché la conosciamo benissimo come nostra fedelissima utente». Così, con un sorriso e parole di affetto, il personale del box accoglienza della Biblioteca Satta ha salutato ieri mattina l’arrivo di Alessandra Corrias, nuova presidente del CdA della Fondazione per la Pubblica Lettura “Sebastiano Satta”. La sua prima visita da presidente è stata informale ma ricca di significato. Dopo un breve incontro con il personale, Corrias ha ribadito il legame personale e professionale con la biblioteca, parlando delle priorità e delle sfide future.

Presidente, quali sono le priorità?

«Prima di tutto, come utente e ora come presidente, vedo l’urgenza di intervenire sulle strutture: adeguamento dei locali, miglioramento dell’accessibilità. Ne ho parlato anche con il personale: le risorse ci sono, possiamo partire subito».

Qual è, secondo lei, il ruolo della Fondazione oggi e la sfida più grande?

«Restituire centralità alla Satta, non solo a Nuoro ma a livello regionale. Nonostante una situazione di precarietà che dura da troppi anni, chi ci ha lavorato ha dimostrato un’enorme dedizione. Sono riusciti a tenere in piedi la biblioteca, a progettare e persino immaginare un futuro. Ora tocca a noi raccogliere quel testimone e portarlo avanti».

Perché una Fondazione?

«Perché può rappresentare una struttura più agile e moderna, capace di rispondere alle esigenze di oggi. Non esiste più il vecchio Consorzio, bisogna sapersi muovere nel tempo presente, e avere strumenti operativi che consentano velocità d’azione».

Tra le criticità, la carenza di personale e il digitale.

«Le risorse umane sono fondamentali. Siamo passati da 18 dipendenti a soli cinque, più la cooperativa che in questi anni è stata essenziale. Dobbiamo ragionare sul fabbisogno del personale, sulla digitalizzazione, sulla formazione. Non possiamo parlare di futuro senza affrontare questi nodi».

Cosa eredita da chi l’ha preceduta?

«Un gruppo di lavoro affiatato, il riordino finanziario. Hanno fatto il possibile in condizioni di instabilità, con commissari che si sono susseguiti, impossibile un lavoro continuativo».

Ha affidato il suo primo saluto ai social citando Robert De Niro. Perché?

«Perché mi sembrava perfetto. “La cultura è la minaccia degli autocrati e dei fascisti di questo mondo”: è un messaggio potente, e un ottimo punto di partenza».

Com’è la cultura in città?

«Nuoro, è una città frammentata, è un mosaico straordinario di esperienze e creatività: dall’arte visiva alla musica, dalla pittura alla scrittura. Nuoro e la biblioteca hanno bisogno di una visione di insieme, serve ricominciare a parlarsi. Voglio essere un facilitatore del dialogo tra le istituzioni culturali ma anche sociali nuoresi, poi con il territorio, con la Regione, e anche oltre».

