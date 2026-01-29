La biblioteca nel nome di Annalaura 

Un migliaio di nuovi volumi, arredi ammodernati e un profumo d’intenso che apre ai bambini le porte dei sogni attraverso la letteratura. La biblioteca dell’Istituto comprensivo numero 1 di Tortolì sarà un accesso ampio e qualificato alla conoscenza e alla crescita degli alunni, ma soprattutto sarà lo spazio in cui poter ricordare Annalaura Pilia, la bimba che ha perso la vita l’8 agosto 2024 mentre si allenava nelle acque del porto di Arbatax. La biblioteca “Annalaura” verrà inaugurata domani alle 11, con una cerimonia a cui prenderanno parte, fra gli altri, i sindaci di Tortolì e Lanusei, Marcello Ladu e Davide Burchi, i compagni di classe che con la piccola atleta avrebbero dovuto condividere, lo scorso anno, la quinta elementare, insegnanti e rappresentanti dei genitori. La dirigente scolastica, Santina Castrogiovanni, accoglierà una delegazione della famiglia di Annalaura. Alla raccolta dei libri ha partecipato l’intera comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA