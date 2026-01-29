VaiOnline
Tortolì
30 gennaio 2026 alle 00:28

La biblioteca nel nome di Annalaura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un migliaio di nuovi volumi, arredi ammodernati e un profumo d’intenso che apre ai bambini le porte dei sogni attraverso la letteratura. La biblioteca dell’Istituto comprensivo numero 1 di Tortolì sarà un accesso ampio e qualificato alla conoscenza e alla crescita degli alunni, ma soprattutto sarà lo spazio in cui poter ricordare Annalaura Pilia, la bimba che ha perso la vita l’8 agosto 2024 mentre si allenava nelle acque del porto di Arbatax. La biblioteca “Annalaura” verrà inaugurata domani alle 11, con una cerimonia a cui prenderanno parte, fra gli altri, i sindaci di Tortolì e Lanusei, Marcello Ladu e Davide Burchi, i compagni di classe che con la piccola atleta avrebbero dovuto condividere, lo scorso anno, la quinta elementare, insegnanti e rappresentanti dei genitori. La dirigente scolastica, Santina Castrogiovanni, accoglierà una delegazione della famiglia di Annalaura. Alla raccolta dei libri ha partecipato l’intera comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 