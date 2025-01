La biblioteca mobile che gira tutta la città 

Tremiladuecento volumi per bambini, ragazzi e adulti. E la possibilità di richiedere testi che non ci sono. Il Bibliobus è un camper carico di libri, una biblioteca su ruote che offre tutti i servizi del sistema bibliotecario del Comune: dall'iscrizione e prestito alle attività di promozione della lettura. Vi si possono trovare anche documenti, quotidiani, romanzi, testi tecnico-scientifici, cd musicali, film e documentari.

Raggiunge e collega quartieri e spazi cittadini ad alta frequenza di pubblico consentendo a chiunque di avere un servizio anche in luoghi non c’è una biblioteca.

Le fermate

Ogni mese viene predisposto il calendario delle fermate in modo che i cittadini siano informati. A gennaio il 13, 20 e 27 la biblioteca mobile sarà al Parco Giovanni Paolo II dalle 15 alle 19; il 7, 14, 21 e 28 in via Giotto dalle 9 alle 13; il 7, 14, 21 e 28 in via Stoccolma dalle 15 alle 19; il 16 e 30 al mercato di via Quirra dalle 9 alle 13; il 10 e 24 al Parco Ex Vetreria dalle 15 alle 19; il 10, 17, 24, 31 in via Euro dalle 9 alle 13.

Le richieste

Come di consueto il Bibliobus è sempre aperto a suggerimenti e richieste dei cittadini. Se c'è un libro che si desidera leggere è possibile segnalarlo con una email all'indirizzo di posta elettronica bibliobus@comune.cagliari.it.

In alternativa, attraverso whatsApp al numero 329.9019746, oppure richiedendolo direttamente al Bibliobus durante le fermate programmate.

