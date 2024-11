La biblioteca delle elementari porta il nome di Annalaura Pilia 

Annalaura Pilia vive in un’altra dimensione. Alla piccola velista, che ha perso la vita all’età di 10 anni durante un allenamento di vela, il Consiglio dell’Istituto comprensivo 1 di Tortolì ha intitolato – ora è ufficiale – la biblioteca interna alla scuola elementare di via Monsignor Virgilio. Qui avrebbe dovuto frequentare il quinto anno. Il più alto organo collegiale della scuola, guidata dalla dirigente Santina Castrogiovanni, ha deliberato lunedì sera la proposta maturata all’apertura dell’anno didattico.

Nella biblioteca è previsto un notevole incremento di volumi anche per incentivare i più piccoli alla lettura. Il Consiglio ha così interpretato i sentimenti delle altre componenti scolastiche. Accordo chiuso anche per la convenzione con il liceo artistico di Lanusei per affrescare le pareti del caseggiato.

La tragedia di Annalaura Pilia era avvenuta l’8 agosto scorso nelle acque del porto di Arbatax. La Procura di Lanusei indaga per omicidio colposo.

