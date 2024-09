La biblioteca del liceo intitolata al carabiniere Marco Pittoni 

Onori alla memoria del tenente dei carabinieri Marco Pittoni. Il liceo “Emilio Lussu” di Sant’Antioco ha deciso di dedicare la biblioteca dell’istituto scolastico di via Bolzano al carabiniere di Villarios ucciso 16 anni fa a Pagani mentre cercava di sventare una rapina in un ufficio postale.

La decisione scaturisce dal fatto che l’uomo in gioventù, aveva frequentato proprio il liceo della città lagunare fino al raggiungimento del diploma. «Un grande esempio per gli studenti di oggi - è il parere espresso dai rappresentanti dell’associazione carabinieri di Sant’Antioco che porta il suo nome - una persona che nello svolgimento del suo lavoro non si è risparmiato ed è oggi un eroe da ricordare». L’intitolazione della biblioteca del liceo è prevista per le ore 9.30 di lunedì prossimo. Per l’occasione, alla presenza degli studenti e delle autorità civili e militari, oltre al ricordo del tenente dei carabinieri originario di Villarios (Giba) medaglia d’oro al merito per il sacrificio della vita in servizio, verrà proiettato un filmato che mette in evidenza l’importanza del lavoro del carabiniere e soprattutto della presenza dei militari dell’arma in tutto il territorio nazionale.

