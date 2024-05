La biblioteca Copparoni nell’anagrafe nazionale Ma ora la sede è a rischio: «Il Comune ci aiuti» 

Tra i suoi scaffali sono custodite pubblicazioni antiche, testi che risalgono al 1830. Ma poi anche volumi interamente dedicati alla storia e alla cultura della Sardegna, una sezione sulla stampa periodica, annate complete di riviste di un tempo che è stato e che non c’è più. Benvenuti alla biblioteca Ammiraglio Giacomo Copparoni di Amici di Sardegna di via Baronia: oltre 5000 volumi, un patrimonio culturale privato da trent’anni a disposizione gratuitamente della città. Ieri, la biblioteca è stata inserita nel circuito nazionale delle Biblioteche, un riconoscimento straordinario per una “piccola” realtà completamente autofinanziata. Una bella notizia, quindi: il paradosso, però, è che adesso la biblioteca rischia di dover lasciare Cagliari e trasferirsi altrove (forse a Capoterra). Il motivo lo spiega Roberto Copparoni, presidente dell’associazione Amici di Sardegna che ha creato questo patrimonio: «Da trent’anni paghiamo l’affitto per la sede che la ospita in via Baronia, a is Mirrionis. Quello spazio non è più adeguato a contenere tutti i libri e i documenti, e per l’associazione la spesa economica sta diventando ormai insostenibile. Abbiamo chiesto più di una volta al Comune», l’ultima alla fine del 2023, «di poterci trovare una sede per ospitare la biblioteca ma ancora oggi nessuno ha mai risposto al nostro appello. Restiamo fiduciosi che questo avvenga, nel frattempo però dobbiamo valutare la possibilità di abbandonare la città. Che per noi sarebbe un grande dispiacere». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA