La Bibbia dei pigri Lampi di genio sopra il Tamigi 

Prima di scoprire, poco più che dodicenne, “Tre uomini in barca (per non parlare del cane)” pensavo di essere solo, non dico al mondo, ma proprio nell’universo. Poi è arrivato lui, un’apparizione mistica, Jerome Klapka Jerome (JKJ) un signore inglese, suddito di sua maestà Queen Vittoria. E ho tirato un sospiro di sollievo. Gli accadimenti scolastici di allora mi rivelavano, anno dopo anno, tristi e amare verità che si sarebbero sempre più consolidate con l’incedere dell’età matura: la vita richiede sacrifici e persino la necessità di lavorare.

Improvvisamente, tra le pagine del romanzo, leggo: «Non che sia contrario al lavoro, intendiamoci, il lavoro mi piace, mi affascina. Posso starmene seduto a guardarlo per ore». Qualcuno la pensa come me.

Culto laico

Dico, si può mettere una copia di “Tre uomini in barca (per non parlare del cane)” in ogni camera d’albergo al posto della Bibbia? E ancora scopro: «Io non riesco a starmene seduto e tranquillo se vedo un altro che sfacchina e lavora. Io sento subito il bisogno di alzarmi e mettermi a sopraintendere, girando per la stanza con le mani in tasca e dicendogli come deve fare. La mia congenita operosità è fatta così. Non c’è rimedio». JKJ l’ho sempre preferito al catechismo, non è difficile immaginare perché.

Distillava affermazioni inconfutabili, adorabili, seducenti. L’autore, scrittore e giornalista (si dice sempre: meglio fare il giornalista che andare a lavorare) avrebbe forse usato il termine “apodittiche”, per meglio tratteggiare le atmosfere britanniche, londinesi per la precisione, di fine Ottocento. Ma tant’è. Resta il fatto che tutti noi vorremmo incarnare, senza tema di smentita, tali spericolate regole di vita. In esse è racchiusa l’essenza principe del romanzo da stamane in vendita in tutte le edicole con L’Unione Sarda al prezzo di € 4,50 oltre il costo del giornale. Un libro che non può mancare in alcuna biblioteca. Un libro consolatorio nei momenti di stress, capace di far capire che una buona pausa dalle responsabilità è sempre l’antidoto migliore.

Testo sacro

“Tre uomini in barca” è per l’appunto la bibbia dell’humour, il testo sacro della comicità, tipicamente british: autoironico, sarcastico, intelligente, brillante. Ogni pagina è una risata, JKJ sa minimizzare sugli aspetti importanti e seri della vita e, al contempo, padroneggia l’arte del gioco con le parole così da dare importanza a fatti irrilevanti per i più (i patiti del lavoro).

Ipocondria

Ma c’è dell’altro. Molto altro. “Tre uomini in barca” è un testo pratico sull’ipocondria. E dopo la scarsa propensione alla fatica, l’ipocondria risulta essere la malattia del secolo scorso e del secolo attuale.

Osservatore spietato

La storia è semplice, racchiusa già nel titolo dell’opera: tre amici (J, George e Harris in compagnia del cane fox-terrier di J, Montmorency), decidono di navigare il Tamigi. E, come scritto nella prefazione, si tratta del resoconto di avvenimenti realmente accaduti, anche se non proprio fedelmente riportati. Il romanzo è una cornucopia di situazioni tanto paradossali quanto familiari: la difficoltà nel districare una corda, e il mistero di come si sia aggrovigliata in quel modo o l’invincibile lotta contro una scatola di latta contenente fette di ananas. Minuzie, piccole banalità, a volte luoghi comuni, descritti ferocemente da JKJ: al genere umano appartiene il difetto di saper osservare le lacune altrui e schiettamente rifuggire dalle proprie. Eccelle in tale arte l’autore britannico.

Il re dei sintomi

Così come primeggia nell’essere ipocondriaco. Anzi, di lui si potrebbe gridare a squarciagola che è Campione del mondo! Campione del mondo! Campione del mondo!

È convinto di soffrire di una quantità di malattie, di cui avverte distintamente tutti i sintomi dopo averne letto le descrizioni nelle voci di un’enciclopedia medica. J. è assolutamente certo di essere vittima di tutti i malanni elencati nel volume, con la sola, realistica eccezione del ginocchio della lavandaia.

Leggete qua: «I sintomi io li avevo e il principale era “un’allergia generale” per qualsiasi specie di lavoro. […] La medicina era molto lontana dal progresso di ora, e i miei confondevano la malattia con la pigrizia. […] E, invece di pillole, erano sganassoni. Eppure, per quanto possa sembrar strano, quegli sganassoni riuscivano a guarirmi, almeno per il momento».

L’oasi

“Tre uomini in barca”, riletto ancora oggi, resta un libro delizioso, un picnic nell’ozio. JKJ ha con quest’opera dato vita a un filone che ha attraversato tutto il Novecento. Merita, senza dubbio, una breve menzione Alan Bennett, altro mostro sacro della letteratura britannica capace di costruire una trama dove per un puro accidente, la regina d’Inghilterra scopre quegli oggetti strani che sono i libri, e non può più farne a meno e cerca di trasmettere il virus della lettura a chiunque incontri sul suo cammino.

Il lampo di genio di “Tre uomini in barca” illumina il cammino di chiunque sappia ricercare il piacere per il piacere, a scapito della coerenza. D’altronde, cos’è la coerenza se non una prova di fedeltà che diamo a noi stessi? Dunque chi se ne ha a male se la tradiamo?

Piove su Londra

Come specifica JKJ il viaggio di ritorno inizia con la pioggia. Il maltempo mette di malumore e toglie perfino l’appetito a cena. Così la sera gettano al vento i buoni propositi: lasciano il Tamigi e prendono il treno per Londra. Cenano al ristorante, poi vanno al teatro Alhambra e tornano infine al ristorante per mangiare ancora.

Tutti ben felici.

In fondo basta poco per distrarsi dai propri malanni e dal lavoro, specie con un libro in mano.

