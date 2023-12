La benedizione del vescovo per la statua della Madonna 

Sarà il vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, a benedire la statua della Madonna posizionata all’ingresso del paese. Il monumento è stato acquistato dal Comune, destinatario delle donazioni effettuate dai coetanei delle classi ‘90, ‘91 e ‘92. Un dono per arricchire l’arredo urbano, interpretando anche il sentimento comune del ricordo di don Vincenzo Pirarba. L’appuntamento è per domani alle 12 a Su Mulinu, dove il presule si ritroverà insieme al parroco don Michele Congiu, agli amministratori comunali e ai fedeli per un momento che rientra tra gli eventi organizzati in occasione della visita pastorale cominciata martedì. Ieri il monsignore ha visitato gli ammalati, ospiti delle strutture di accoglienza, e gli anziani. (ro.se.)

