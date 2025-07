La benedizione ai lavoratori del mare 

Una ventina di anni fa si contavano tra via Roma, Sant’Elmo e Marina Piccola quasi 220 pescherecci, oggi la parte più consistente che resta di quella lotta sono una cinquantina di barche più o meno grandi ormeggiate nel nuovo porticciolo di Sa Perdixedda, alle spalle del mercato ittico e dietro i lussi dei moli destinati all’attracco delle gigantesche navi da crociera. In questo angolo mare lavorano ogni giorno 250 pescatori e il mare, se pure con fatica e senza mai regalare nulla, la pesca garantisce il sostentamento a tutte le loro famiglie. È qui che, ieri mattina, l’arcivescovo Giuseppe Baturi ha voluto dedicare una speciale benedizione ai lavoratori del mare e alle rispettive imbarcazioni. «Che Cristo sia per voi nocchiero, navigatore e porto sicuro», ha sorriso a tutti il capo della diocesi, al termine della cerimonia.

Al lavoro dall’alba

Nonostante la giornata festiva, ieri nei pontili pescherecci c’erano vari pescatori che sistemavano le reti. «È un lavoro duro e ormai in pochi lo vogliono fare», racconta Andrea Manunza, 52 anni, ieri impegnato a ripulire la rete che aveva recuperato all’alba, «la maggior parte del pesce lo vendo al mercato, poi ho qualche altro cliente. La sera si gettano le reti poco prima che faccia buio, poi la mattina dopo si vanno a riprendere e si vede quello che c’è. Ma ora il mare è stato saccheggiato e si trova proprio poco». Ormai da tempo non ci sono più politiche e ristori per il fermo-bilogico, in più ci sono quelli che violano le norme e con lo strascico irregolare portano via tutto. «Abbiamo enormi difficoltà», racconta Emanuele Rais, 53 anni, in barca pressoché da tutta la vita, «Basti pensare a quanto è successo con la pesca del polpo: ora c’è chi prende anche quelli piccoli. Servirebbe una seria politica per il ripopolamento e il fermo biologico, così da poter sopravvivere anche quando non si può uscire».

La festa

Alla cerimonia, culminata con la benedizione, hanno preso parte anche l’ammiraglio Giovanni Stella, direttore marittimo di Cagliari, Piero Bianco (presidente dell’associazione Stella Maris) e l’armatore Marco Giordano (armatore di 5 imbarcazioni su sui sono imbarcati in sedici e presidente di una cooperativa di pescatori). «Vorremmo che venissero tutelati il mare e la dignità degli uomini che ci lavorano», ribadisce l’arcivescovo Baturi, «che il mare torni a essere un luogo di collegamento tra popoli. Il mare è aggredito da tanti fattori, bisogna rispettarlo e proteggerlo per trasmetterlo alle generazioni che vengano nell’integrità in cui c’è stato consegnato». La benedizione, assieme ad una messa che si è tenuta nella basilica di Bonaria, sono stati gli ultimi appuntamenti della due giorni organizzata dalla diocesi e dalla Conferenza episcopale italiana con l'iniziativa “Custodiamo il mare”.

RIPRODUZIONE RISERVATA