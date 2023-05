La benda iridata dei 4 mori 

La madre Mirella è sarda, cognome Cocco, paese di provenienza Capoterra. Il padre Carlo è figlio di emigrati in Belgio, e lui, Luca Brecel, che lì è nato e cresciuto (a Dislen-Stokkem), si definisce per tre quarti italiano. C’è sangue italiano, anzi sardo, nel trionfo del ventottenne giocatore che lunedì notte ha fatto saltare il banco nel campionato del mondo di Snooker disputata nel leggendario Crucible Theatre di Sheffield. Per la prima volta un giocatore non del Regno Unito ha trionfato nella patria di questa specialità del biliardo, nata nel 1875 e che, grazie alla copertura televisiva di Eurosport che trasmette in diretta le più importanti manifestazioni, sta attecchendo anche in Italia.

Le origini

È stato proprio in Sardegna, durante una vacanza con la famiglia, che il neo campione del mondo ha preso per la prima volta una stecca in mano. Luca aveva meno di dieci anni, è entrato col padre in una sala biliardo dimostrando da subito una particolare attitudine per il tavolo verde. Tornato in Belgio si è avvicinato allo Snooker, specialità in pieno sviluppo nel suo Paese, diventando a 14 anni campione europeo under 19, poi il più giovane a competere ai mondiali del 2012. Quindi ha vinto il China Open 2018, lo Scottish Open 2022 e, quest’anno, la Champions League. Fino al trionfo a Sheffield dove ha prima battuto “sua maestà” Ronnie O’Sullivan (il Roger Federer dello Snooker), attuale numero uno della classifica mondiale, e poi in una finale tiratissima, dove ha recuperato da uno svantaggio iniziale, il favorito inglese Marc Selby. Brecel, divenuto n. 2 del ranking, si è portato a casa un assegno da mezzo milione di sterline.

