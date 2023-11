La bellissima Siria Pozzi esordisce a Miss Italia «Io sono già felice così» 

Siria Pozzi ha il sorriso e la forza di chi sa di avere davanti mille strade; e vuole solo provarci, perché sa che si può sempre vincere, e perdere non sarà mai la fine del mondo. Nata a Sestu, 22 anni, è una delle due ragazze sarde che da ieri a sabato rappresentano l’Isola a Miss Italia, in streaming online sul sito del concorso, con le fasce di Miss Rocchetta e Miss Sardegna (l’altra è Bianca Puddu, da Senorbì).

«Mi hanno sempre detto che sono bella, che dovrei sfilare. E allora mi sono detta, perché no? La prima fan è mia mamma», racconta Siria. Miss Italia per lei è un’avventura, un gioco: «All’inizio avevo un po’ di timidezza durante le foto, poi ho cominciato a sentirmi a mio agio». La kermesse quest’anno ritorna a Salsomaggiore Terme, ma prima le ragazze hanno già fatto un piccolo tour. Qualche rivalità con le colleghe? «Mai, anzi, sono nate un paio di belle amicizie. Se ti fai rivali, hai già perso». Le sue passioni sono tante: «Mi sono diplomata al Linguistico, e amo la cultura orientale, la Cina, il Giappone, l’India». E per il futuro ha tante idee: «Vorrei diventare assistente di volo, girare il mondo». Miss Italia vuol dire donna oggetto? «Per me, la bellezza è un plus. Voglio mostrare le mie qualità». Una grande famiglia con il padre ternano e la madre cubana, arrivati in Sardegna più di trent’anni fa. E ora tutta Sestu fa il tifo per lei: «Per strada mi fermavano, mi incoraggiavano, io sono già felice così».

