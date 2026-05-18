La bellezza è viaggiare lungo rotte inesplorate 

Scultore, pittore, uomo di mare. Docente, preside, atleta dell’Amsicora, sperimentatore di tecniche e forme. La lunga e inesausta produzione di Italo Antico è oggi nelle pagine di una monografia, pubblicata da Janus Editore col contributo della Fondazione di Sardegna, che condensa un arco creativo che va dal 1954 al 2024. Vita e opere di un artista che ha navigato su rotte lontane e da ogni luogo ha riportato qualcosa che si è riverberata sul suo fare.

La biografia

Figlio di Angelo, ufficiale dei Carabinieri e di Rita Mameli, è nato a Cagliari nel 1934 e ha vissuto con la famiglia a Genova, Scutari, Trieste, Udine, Grosseto. Fino al rientro a Cagliari, nel 1949, anno della sua iscrizione all’Istituto Nautico. Fu nel sanatorio di Sandalo che imparò a disegnare dal pittore Attilio Zandarin, e successivamente dai suoi compagni dell’Istituto Navale Universitario di Napoli imparò le tecniche della lavorazione dei metalli. Un apprendistato interrotto dall’imbarco a Boston sulla petroliera Noxfils. Ci furono molti altri viaggi sulle rotte d’oriente, in una esplorazione che ha toccato il Giappone e l’Indonesia e altri lidi prima di tornare al suolo natio , per una permanenza che si sarebbe interrotta presto. Fu infatti Milano, che molto lo attraeva, ad ospitare nel 1972 la sua prima personale, presentata da Gillo Dorfles alla Galleria Cadario.

Pensieri e parole

Nel volume che si avvale della nitida grafica ideata da Paolo Pisano, una serie di foto che documentano gli interessi e gli esiti di un autore di talento poliedrico. Introdotti dalla prefazione di Giacomo Spissu, i testi di Gianni Murtas, Marcella Serreli, Maria Antoniettta Demuru, Duccio Nobili, Alessandro Sitzia e Simona Campus ricostruiscono un percorso articolato, in cui si dà conto anche delle donazioni fatte al Muacc, ai Musei Nazionali di Cagliari e al Madn di Senorbì.

Le opere

Il corredo iconografico, completo di date e titoli, mette in risalto le sculture in tondino di acciaio inox, strutture di fasci che si tangono, si intersecano, si incrociano, svettano e trattengono particelle di luce. Basi di granito, spesso, per trattenere quegli aerei insiemi felicemente definiti da Placido Cherchi “arpeggi spaziali”. E i gioielli in argento e in oro quasi sempre privi di pietre, ad eccezione del turchese grezzo o di ciottoli di fiume: monili che non accompagnano il corpo ma lo segnano con lo stesso andamento geometrico che anima le grandi sculture. Orecchini, anelli, collane sempre consegnati dentro scatole di legno, belle come ciò che contengono. Ci sono le lastre di rame sbalzato commissionate dal Genio Civile Opere Marittime che raffigurano i porti della Sardegna, i soggetti sacri, i tappeti, le piastrelle. Spunta in questa summa che ha richiesto una attenta ricognizione in vari archivi, anche l’immagine di un Italo bambino e poi giovane marinaio sulla nave Palembang e i gessi colorati degli anni ‘50, i bozzetti, i quadri, i ritratti, i paesaggi degli esordi.

«Continuo a fare arte perché ho cominciato, perché è il mio lavoro, perché lo sento diventato un impegno sociale e cerco di insegnarla come una metodologia coerente e rigorosa».

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