La bellezza della tradizione chiude Autunno in Barbagia 

Tutto a Orune trasuda tradizione e generosità di gesti che altrove il tempo ha smarrito e che qui invece è preservato dalla furia della modernità. Orune in festa in questo fine settimana spazzato da un gelido vento che presagiva neve, che invece lascia spazio a una domenica di sole, illuminando le vie del centro. Per strada i bambini, fanno roteare antiche dorrontzas (le trottole di legno), che danzano sul selciato come ballerine piumate. Brilla Orune come gli antichi graniti di cui è sostanza, sigilla l'ultima tappa di Autunno in Barbagia 2023 e lo fa con l'ospitalità che gli è consona, richiamando un numero straordinario di visitatori da tutta l'isola. Undici pullman all'ingresso del paese danno in parte la cifra dei visitatori, molti di più rispetto al passato. Per le strade del centro storico, sfilano i gruppi in abito tradizionale a cura del gruppo Folk Santa Lulla.I balli accompagnati dalle note degli organetti riecheggiano nei vicinati. I laboratori della pasta tradizionale, dedicati ai bambini, consegnano una eredità da preservare per il tempo che verrà così come le biodiversità locali, a cura dell'associazione Eminas e la mostra del pane carasatu che diventa arte con Gianni Mattu. Un inno alla tutela delle proprie radici.

