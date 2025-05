La bellezza della pace: abiti, ori e cavalieri nella danza dell’Isola 

Un viaggio nell’Isola, nella diversità dei costumi, dei paesi, degli ori. La 74° edizione della Cavalcata Sarda è stata una delle più belle degli ultimi anni, chiusa da un lungo girotondo, 120 figuranti in coppia, in rappresentanza di tutti i paesi, in nome della pace. E in diretta tv su Videolina.

L’inizio

Inoria Bande e il suo organetto fanno da apripista, mille persone sono assiepate sulla tribuna in piazza d’Italia. I gruppi si preparano da giorni, per la Cavalcata. Niente è lasciato al caso. Si preparano abiti e ori e i finimenti della festa per i cavalli. Per il grande giorno tutto deve essere perfetto. Il viaggio nella bellezza, a differenza di qualche tempo fa, vede sfilare i gruppi in ordine alfabetico, in un percorso che salta felicemente dall’Ogliastra al Campidano. Ogni paese porta qualcosa in dono al sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, accogliente padrone di casa. Inizia Barrali, con la sua cesta di pane. Benetutti coi papassini neri, Bonnannaro con le ciliegie, Bonorva col pane zichi , il Goceano col suo catò . Impossibile elencare tutti i doni. Accomuna tutti il gusto di offrire, di condividere, di agganciare qualcuno e portarlo a conoscere la sua terra.

Gli abiti raccontano

Oro e gioielli e abiti sono un viaggio nelle classi sociali ma anche nelle fasi della vita, nei momenti della giornata. Sfilano gli abiti della festa, ma anche del lavorante, della ragazza da marito e della sposa. L’oro luccica sempre nel momento della festa. I segnali che mandano i vestiti sono tanti. Non si sfila soltanto. Si balla, anche. L’organetto di Pasquale Murgia mette le ali alle gambe del gruppo di Burgos, sono tonalità che accompagneranno tutto il percorso. C’è tutto un mondo: abiti, maschere, suoni, cavalieri e amazzoni. Le prime maschere a comparire sono i Turpos, i ciechi. La parte più arcaica e nascosta , tutto l’impianto delle maschere sarde verte sul rapporto fra uomo e natura. Uno spettacolo misterioso. Gli abiti e le danze sono il mare, le maschere sono l’interno, il lato nascosto. Il mondo agropastorale e le sue leggi.

C come Cabras. La Sardegna è anche laguna, raccontano questi uomini scalzi: i pesci sono il loro dono. Portano tutto con sè: le attezzature da pesca, la bici per gli spostamenti, sa marca , il muggine essiccato dal sole. Dorgali si fa ammirare per i suoi preziosi. Donne bellissime, occhi neri e penetranti, mettono in mostra i regali che usava fare il promesso sposo, sempre generoso: bottoni, collane, amuleti. Florinas, col suo gruppo Figulinas, porta formaggelle e danze coinvolgenti. Sfila pure il sindaco, con gli abiti della sua comunità. I giochi di gambe della logudoresa , il ballo del gruppo, emoziona il sindaco Mascia, che si alza in piedi. «Il bello della Cavalcata è che ti porti dietro il senso di comunità che hai casa e ne fai mostra», commenta il sindaco di Usini, componente dello storico Coro, Antonio Brundu.

Lo status delle donne

Arrivano i tamburini e trombettieri di Oristano, col ballo che “entra” nei tamburini. Il fazzoletto delle donne di Iglesias racconta invece lo status delle donne, andava chiuso una volta maritata: le donne sposate dovevano “mostrare di meno”. Arriva Ittiri, altera, coi suoi abiti lussuosi: l’abito rosso della festa, l’abito nero delle donne non benestanti, l’abito di tutti i giorni. Poi la Gallura, ovvero la diversità, con contaminazioni non tipicamente sarde nelle danze, ma diventate identità. Sfilare l’abito del possidente e quello modesto del popolano. E poi le donne, con l’abito da signorina, più generoso, che segna e mette in mostra, a differenza della donna sposata e della vedova.

Le maschere dei Mamuthones di Samugheo ripropongono il confronto tra uomo e animale, la necessità di trovare un capro espiatorio che possa rigenerare la vita. È il momento più alto della Cavalcata, il suono magico dei campanacci cala come una cappa di mistero. L’uomo che domina l’animale, che cerca di scappare ma rimane a terra: è la sacralità di un rito, quel danzare attorno alla vittima. Una bellezza che inquieta: oggi spettacolo, ieri uno stile di vita. Riti legati alla fertilità, una ragazza seduta accanto al mamuthones, porta bene: è di buon auspicio, aspettando il raccolto, l’acqua.

Protagonisti

Continua Oliena, austera e sontuosa, Osilo, con le sue donne eleganti e bellissime, quindi Ossi, con la sua grande varietà di gonne e fazzoletti. La chiesa chiedeva alle donne di portarli per coprire il seno, loro li ricamavano. Incanta tutti la rondinella di Nulvi: l’abito della vedova, l’eleganza del dolore. Ovodda porta il suo accostamento preferito, il rosso e il nero. Le pieghe strette e le pieghe larghe delle gonne delle donne di Paulilatino raccontavano chi era sposata e chi no.E poi Ploaghe, Pozzomaggiore, Quartu, col suo gioiello in argento, unico, nei costumi sardi. I copricapo di Samugheo, così caratteristico. E quello di Sennori, Su Biccu, perchè le donne dovevano nascondere i capelli e il cappello aveva le forme di un uccello. Impossibile raccontare tutti, dalle spose meravigliose di Siligo, agli abiti di Sestu.

Mamuthones

La parte più conservativa, meno celebrativa, ma di una suggestione senza eguali, arriva con i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada. Il sindaco e l’assessora regionale Desirè Manca vengono presi al lazo. Il gesto può far paura a chi non ne conosce il significato: ma è un gesto buono, di buon auspicio. Salute, fertilità. Ali di folla li osservano, in un silenzio quasi religioso. Si va verso la fine della sfilata. Thiesi, Uri, Usini: anche per loro, il vestito della festa e quello giornaliero. Villagrande Strisaili, col suo caratteristico copricapo rosso.

La bellezza della pace

Il titolo di questa edizione, si scopre, è “la bellezza della pace”. 120 coppie in rappresentanza di tutti i paesi, chiudono la sfilata, terminano con un grande girotondo. Per dire basta, basta, basta a un mondo dilaniato dalle guerre. La differenza è bellezza, la voce è una sola: pace.

La sera all’ippodromo, l’altra faccia della Sardegna: le pariglie. Cavalieri e amazzoni incantano e travolgono lo spettatore, abilità uniche su cavalli che tutti ci invidiano.

È questa, oggi, la danza della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA