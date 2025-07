Nelle giornate di maestrale il mare del Golfo di Cagliari si mostra in tutta la sua trasparenza e in tutte le gradazioni di azzurro. Lo dimostra questa foto scattata ieri mattina alla prima fermata, con la Sella del diavolo sullo sfondo. Le poche alghe che si sono accumulate nei giorni scorsi sulla battigia non cambiano la percezione di bellezza della spiaggia a due passi dalla città.

