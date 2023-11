La bellezza degli abiti tradizionali 

Il ricordo delle 23 passate edizioni è nei muri della sede dell’associazione in via Perra 3, dove sono esposte le locandine. Sono lì a ripercorrere la storia de Is Pannus de Is Bisaius la mostra dell’associazione folk culturale Su Idanu che quest’anno ha spento le 24 candeline.

Una storia fatta di una ricerca appassionata sui costumi quartesi dell’Ottocento ma anche prima che ha proceduto per tappe, proponendo ogni volta un tassello diverso.

L’abito di gala

Questo è l’anno dell’abito di gala e di quello del lutto, della festa e del dolore, in un’esposizione che da una parte commuove, dall’altra ti porta ai giorni della festa e del divertimento. «La prima volta è stata ventiquattro anni fa», ricorda il presidente di Su Idanu Lucio Carboni, «e c’erano tutte le scolaresche che avevano fatto un grande lavoro di riscoperta della tradizione. In mostra c’era il vestiario quartese sia quello che si vede sia quello che sta sotto. Era stato molto bello, poi purtroppo la partecipazione delle scuole è venuta a mancare e invece sarebbe molto importante coinvolgere i giovani perché non conoscere il passato è non vedere il futuro».

Gli antichi riti

Da lì in poi si sono susseguite le altre edizioni, che insieme al vestiario hanno riportato alla scoperta anche degli antichi riti, «ogni anno un tema diverso» dice ancora Carboni, «dal matrimonio, alla nascita, alla festa sempre legato a quello che si faceva nelle case come ad esempio a Pasqua quando su strexiu e fenu (un cestino) veniva percosso con una bacchetta per cacciare il maligno».

Fino ad arrivare ad oggi, con una maggiore apertura ai turisti. La presidente del consiglio Rita Murgioni che ha evidenziato quanto «queste iniziative siano importanti per la città. Abbiamo iniziato 24 anni fa, saltandone solo una per il Covid, e non possiamo che ringraziare Su Idanu per il gran lavoro di studio delle tradizioni che porta avanti».

L’angolo del lutto

In via Perra c’è l’angolo del lutto con le corone che venivano portate in cimitero e gli abiti: quello del mezzo lutto quando a morire era un parente meno stretto come uno zio o un cugino, e gli abiti del lutto carico, per la morte di un marito o di un figlio, tutto nero.

A colpire è una foto. «Un tempo non si usava mettere le foto nelle lapidi così si portava la foto del defunto dentro un porta ritratto si lasciava un paio di giorni e poi si riportava a casa», racconta Ivana Passerini dell’associazione Femminas. E quando a morire era un bambino, «gli si metteva in testa su cambali che era una sorta di corona fatta di fiori». Corona che invece si ricopriva di gioielli del fidanzamento per gli adulti.

Gli abiti esposti sono tutti dell’associazione Su Idanu, frutto di 40 anni di ricerche e tutti originali. E dal lutto alla festa con i pannus arrubius dei ricchi possidenti quartesi e is pannus de abbordau carichi di gioielli. «A Quartu», evidenzia Passerini, «era considerato uno sgarro non indossare i gioielli dati per il fidanzamento e bisognava metterli tutti». Piano piano poi l’abito tradizionale viene abbandonato per passare agli abiti di transizione e agli abiti borghesi dove il grembiule non c’è più.

