La bella favola di Riyad Idrissi 

E non finisce qui. Perché quella degli Idrissi “minaccia” di diventare una dinastia rossoblù. Se questo è senza dubbio il momento di Riyad, laterale offensivo del Cagliari, classe 2005, attenzione a Ismail, centrocampista dai piedi eleganti dell’Under 16, e alla piccola Ferdaous, in pianta stabile con la Under 12 del Cagliari, questione di geni, una famiglia che sta piacevolmente scrivendo la storia recente del club. Idrissi, quello vero, ha celebrato in poche settimane l’esordio in Nazionale Under 20 – sarà in campo domani e martedì in compagnia dell’altro rossoblù azzurro Marco Palestra – e il rinnovo fino al 2030 del contratto con il Cagliari. Il suo club, la sua vita, uno dei pochissimi sardi della squadra. Sì, perché Riyad Idrissi nasce a Sadali il 13 giugno 2005 da Mohammed e Khadija, marocchini arrivati in Sardegna già prima della sua nascita. È il primo di quattro figli, tutti nati in Sardegna: solo Malak, il terzo, non veste rossoblù.

La carriera

Lo sport, assolutamente. La famiglia spinge Riyad nel Sadali e poi nella polisportiva Isili, affiliata alla Cagliari Football Academy. Gli osservatori del club gli disegnano un percorso su misura, facendo di Idrissi un’icona del lavoro che il Cagliari porta avanti con i ragazzi sardi. Non solo sotto il profilo sportivo. Oggi, lo certificano i fatti, un prodotto del vivaio gioca in prima squadra e nell’Italia di categoria.

Riyad a 11 anni si sposta ad Assemini per potersi allenare con i suoi coetanei, faticose trasferte quotidiane sempre affrontate col sorriso dai genitori. Progressivamente aumentano le sue ore col Cagliari, fino a quando a 12 anni non entra a far parte stabilmente dell’Under 13, vive in foresteria e studia in città, seguito dagli educatori del club. Con Pisacane in panchina, diventa una delle colonne della Primavera e capitano, 63 presenze, 4 gol e 7 assist. Si trasforma da attaccante a mezzala sinistra, nell’Under 15 viene collaudato in difesa a sinistra da quel ruolo non si è più mosso.

L’esordio

Il Cagliari lo scorso anno lo spedisce a Modena in Serie B, è la sua prima stagione da professionista e Idrissi se la gioca alla grande: 29 presenze, un gol, tanta corsa, tecnica e personalità. Un mancino col fisico da quattrocentista, a sinistra il suo luogo di caccia. L’estate 2025 è quella del ritorno in rossoblù, c’è la Serie A da portarsi a casa e da difendere, in pieno mercato dove le richieste per le prestazioni del ventenne rossoblù non mancano. Il 16 agosto esordisce da titolare in Coppa Italia contro la Virtus Entella, sette giorni dopo a Sadali è festa grande per il suo esordio in Serie A nei minuti finali di Cagliari-Fiorentina alla Unipol Domus. Non si ferma, perché il 23 settembre, in Coppa Italia col Frosinone, confeziona l’assist del 3-1 per il gol di Felici.

L’azzurro è un’abitudine: 7 presenze con l’Under 20 e 2 con l’Under 19, quindi – poche settimane fa – la prima convocazione in U21 per due gare di qualificazione agli Europei di categoria: debutta subito da titolare il 5 settembre con il Montenegro (vittoria per 2-1), è di nuovo in campo nella gara successiva contro la Macedonia (altra vittoria, 0-1). Il diploma in Odontotecnica al Meucci è uno dei suoi traguardi migliori. Adesso caccia al primo gol, perché no?

