La bella favola di Kingstone 

Una freccia nera attraversa il prato della Domus. La corsa di un potente duecentista, pochi e decisi tocchi, le falcate sono quelle che piacciono a chi ama il calcio. Il Cagliari da 20 minuti è appeso a un pareggio che non ha senso, nella notte delle due feste, per la salvezza e soprattutto per l’allenatore. Lui è in campo da 6 minuti, ha preso il posto del suo predecessore, l’altro africano Zito Luvumbo, passato dalla Promavera alla prima squadra e da lì non lo smuovono più. Per Kingstone Mutandwa è l’ultima occasione per impadronirsi del sogno, un gol. Sarebbe il primo fra i professionisti, quelli “veri”, dopo il battesimo nella squadra Primavera: 5 reti in 18 partite, in questa stagione.

King parte da sinistra, “attraversa” Dodo, si accentra, palla sul destro e non esita, da fuori area, a provarci. Incoscienza, potenza, il sogno: la palla resta bassa, un “missile” verso l’angolo alla sinistra del gigante Terracciano, il portiere non ci arriva, la sfera tocca il palo e gonfia la rete. Poi, l’abbraccio con Ranieri.

Chi è

Per tutti Kingstone (o King), classe 2003, originario di Chibombo, Zambia, debutta con l’Atletico Lusaka nella stagione 2021-22, vincendo la classifica marcatori di terza divisione con 18 reti in 22 gare. L’anno scorso segna in seconda divisione 16 gol in 22 partite. Con la Nazionale Under 20 si mette in luce nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa di categoria, superate dallo Zambia grazie ai suoi gol in semifinale e poi nella finale con il Mozambico. Nella Coppa in Marocco, gioca tre gare e segna con la Tunisia. Scoperto dagli osservatori del Cagliari, visto dal vivo anche dal presidente Giulini, arriva in Sardegna nell’estate 2023. Su di lui c’erano altri club europei, ma il suo arrivo è reso più facile da Mauro Sanna, cagliaritano che da anni lavora in Zambia, presidente dell'Atletico Lusaka e tifoso del Cagliari. È stato lo stesso Sanna – presente alla Domus giovedì - a trasmettergli già prima di arrivare nell’Isola una passione per il Cagliari, iniziata anche grazie ai racconti del suo compagno di squadra al Lusaka, Abel Kanyamuna, con un passato nelle giovanili rossoblù.

Il Cagliari ha puntato su Kingstone pensando al futuro, investendo e utilizzando uno slot di extracomunitario. L'obiettivo, sin dall’inizio quando è stato testato e poi tesserato, era appunto farlo lavorare tra prima squadra e Primavera per poi arrivare a metterlo a disposizione di Ranieri se si fosse presentata l’occasione. E così è andata. Con las squadra Primavera 18 presenze e 5 reti; con la prima squadra – con cui ha esordito nella vittoria di Empoli – 5 presenze e la rete di ieri. Molto educato, vive ad Assemini, è seguito dal Ct dello Zambia, che di recente è stato a Cagliari per incontrarlo e che a breve potrebbe decidere di convocarlo.

