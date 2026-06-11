La Bella di Sanluri versione opera lirica 

Due artisti, il librettista dorgalese Andrea Deplano e il compositore cagliaritano Fabrizio Marchionni, che con orgoglio offrono al mondo contemporaneo “Martino il Giovane e la Bella di Sanluri”, leggenda musicale in due atti per soli, coro e orchestra della durata di 120 minuti, opera lirica entrata nel catalogo della Universal Edition, il più importante editore di musica moderna e contemporanea. L’appuntamento è per questa sera alle 18 al Conservatorio di Musica di Cagliari.

Due atti che si distinguono per la loro natura plurilingue, intrecciando sardo, italiano, catalano e castigliano in un unico tessuto drammaturgico e musicale. Una scelta che non è solo stilistica, ma profondamente identitaria, come Deplano: «Abbiamo lavorato fianco a fianco, in un dialogo continuo che vede nel multilinguismo una cifra identitaria, perché la Sardegna è da sempre terra di stratificazioni linguistiche. Questa pluralità di voci caratterizza anche la musica di Marchionni, che intreccia forme legate alle tradizioni musicali dell'isola con composizioni originali scritte appositamente per il testo, in un dialogo inedito tra memoria e creazione, tra ciò che la tradizione custodisce e ciò che l'opera, come forma d’arte, sa inventare» ( f.t. ).

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