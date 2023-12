La Bei va a Calvino, Roma non si rassegna 

Nel giorno in cui sul nuovo Patto di stabilità l’Europa si prende un supplemento di riflessione, i 27 ministri dell’Economia si accordano sul vertice della Banca europea degli investimenti incoronando Nadia Calvino per la successione a Werner Hoyer. Il sì dell’Ecofin è giunto dopo una lunga trattativa, di fatto l’ok tedesco ha messo la strada in discesa per la vicepremier e ministra delle Finanze spagnola. Roma però ha resistito fino all’ultimo. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha dovuto prendere atto, contestando tuttavia la procedura e non risparmiando una battuta: «Rigore è quando arbitro fischia...», ha detto citando una delle più celebri frasi di Vujadin Boskov. A differenza della Danimarca, che ieri ha rinunciato a spingere per la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager, il governo italiano formalmente non ha ritirato la candidatura di Daniele Franco, nell’esile speranza che la durissima opposizione dei Popolari spagnoli al governo Sanchez possa far traballare dall’interno l’intesa su Calvino.

