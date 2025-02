La beffa sul canale: «Soldi pronti dal 2018 ma niente via libera»  

Il Comune deve attendere ancora per evitare che si allaghi la zona di viale Repubblica. L’intervento risolutivo è sempre lo stesso dal sette anni e presuppone modifiche sul canale coperto di Sant'Efisio. L’opera, dal valore di 840.000 euro, rientra nelle azioni per la mitigazione del rischio idraulico, finanziate dalla Regione. «I soldi ci sono ormai dal 2018», spiega il sindaco Massimo Pinna. «Fosse per noi, questi lavori sarebbero già fatti, ma per le lungaggini burocratiche non abbiamo ancora ricevuto il via libera».

Il progetto ha superato diverse fasi autorizzative, inclusa la verifica della compatibilità idraulica e il rilievo topografico. Recentemente, è stata convocata una conferenza di servizi per acquisire i pareri necessari all’approvazione definitiva. Nel frattempo, il Comune ha stanziato 50 euro per i diritti di istruttoria relativi all’autorizzazione paesaggistica, da versare all’Unione dei Comuni del Basso Campidano. «In sintesi i lavori ci permetterebbero di evitare l’allagamento della zona con una deviazione del canale piombato. Per spiegarlo semplicemente, l’intervento farà sì che le acque vadano a valle anziché rimanere a monte, come succede oggi». Pinna conclude così: «La mia non è una critica, questo è anche un caso molto particolare, le autorizzazioni sono tante, ma la burocrazia ci impedisce di essere celeri quanto vorremmo. Conto di vedere l’opera entro la fine del mio mandato, ma mi sarebbe piaciuto arrivare al traguardo anche prima, d’altronde è uno dei nostri obiettivi».

