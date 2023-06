La beffa: quella casa a Roma che ci costa 7mila euro all’anno 

Il paradosso delle mancate entrate da affitti, vendita e concessioni di beni di proprietà del Comune è un appartamento che sta a Tor di Quinto (in via Achille Loria, a Roma), in vendita da una decina d’anni, per il quale non solo l’amministrazione non incassa un euro ma, anzi, paga l’Imu (lo dice la legge che obbliga gli enti pubblici a versare l’imposta sugli immobili di sua proprietà quando questi ricadono in altri Comuni) e pure le spese condominiali. Tradotto: circa 5.600 euro all’anno di imposta sugli immobili, più altri 1.300 di condominio. Che, moltiplicati, per una decina d’anni, da quando l’appartamento è in vendita, fanno circa settantamila euro. Soldi pubblici, dei cagliaritani, letteralmente gettati dalla finestra. «Questo è uno di quei casi che bisogna risolvere immediatamente», spiega Pierluigi Mannino, presidente della commissione Valutazione servizi che sta studiando i casi e le soluzioni da proporre agli uffici competenti. «È una situazione che va avanti da anni, e per la quale l’amministrazione paga pure le imposte dovute per legge», aggiunge.

Una curiosità: l’appartamento di proprietà del Comune si trova al civico 15. Le chiavi sono custodite dal portiere dello stabile. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA