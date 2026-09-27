La beffa per la Cos arriva nel recupero 

Cos 2

UniPomezia 2

Cos (4-4-2) : Cutrona, Mikhaylovskiy, Demarcus (32’ st Rossi), Arboleda, Morrone (38’ st Congiu), Murgia, Feola, Ponzo (23’ st Intinacelli), De Luca, Ghia (16’ st Demontis), Martins (18’ st Odianose). In panchina Xaxa, Callegari, Spanu, Meneghini. Allenatore Loi.

UniPomezia (4-4-2) : Gariti, Gemini, Bordi, Tondi (7’ st Buonpane), De Santis (7’ st Valle), Grassetti (30’ st Menniti), Morelli, Amadio, Osorio, Persichini, Castelli. In panchina Zandri, Ortigoza, Giandomenico, Sunday. Allenatore Casciotti.

Arbitro : Lena di Treviso.

Reti : nel primo tempo 22’ Demarcus; nella ripresa 29’ Odianose, 36’ Persichini, 48’ Osorio.

Note : ammoniti Odianose, De Luca, Tondi, De Santis, Osorio.

Bari Sardo . Una grande prestazione e tre punti sfumati all’ultimo respiro. La Costa Orientale Sarda gioca una delle sue migliori gare della stagione, va sul 2-0 ma si vede raggiungere dall’UniPomezia in pieno recupero.

Dopo dieci minuti di studio i gialloblù prendono in mano il gioco. Morrone impegna Gariti con un diagonale e Demarcus non inquadra la porta sulla ribattuta. La Cos insiste sui piazzati: su punizione di Murgia, Martins sfiora la traversa di testa e un minuto dopo, al 22’, Demarcus di testa firma il vantaggio. Gli ospiti faticano a reagire e i padroni di casa chiudono il tempo senza correre rischi.

Nella ripresa l’UniPomezia alza il baricentro, ma senza impensierire Cutrona. Al 29’ Intinacelli manda in tilt la difesa laziale e Odianose, nel batti e ribatti, firma il 2-0. Gli ospiti reagiscono e al 36’ Persichini riapre la gara con un destro dal limite sotto l’incrocio. In pieno recupero l’episodio che decide tutto: Odianose, lanciato a tu per tu con Gariti, calcia addosso al portiere e sul ribaltamento Osorio si accentra e firma di destro il 2-2.

«La squadra ha fatto una grandissima partita che avrebbe meritato ben altro risultato», commenta Loi. «Abbiamo commesso due grandi errori in fase difensiva e li abbiamo pagati contro una squadra forte. Quando a 12-13 minuti dalla fine vinci 2-0 devi portare a casa tre punti: sulla gestione dobbiamo crescere molto». Resta il primo punto casalingo, che vale quota 5, e la conferma di una squadra viva e in crescita. Domenica il derby in casa del Latte Dolce: «Sarà una gara tosta tra due squadre che hanno necessità di fare punti».

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