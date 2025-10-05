La beffa dell’eterna incompiuta 

La Provincia Ogliastra ha fatto in tempo a sparire, essere accorpata a quella di Nuoro e tornare – è storia recente – a nuova vita, ma la strada provinciale Tortolì-Villagrande è ancora una incompiuta. Si pensava che la vicenda – lunga pressappoco un quarto di secolo – fosse giunta alla fine perché nell’epoca del subcommissariamento si era perfezionato l’affidamento dei lavori che rimanevano da fare (l’importo complessivo originario era di tredici milioni di euro) alla ditta appaltatrice. Di cantiere, ruspe, trivelle e operai, lungo il tracciato che sale dalla piana fino alla rigogliosa foresta di Santa Barbara, però non si vede manco l’ombra.

Il nodo

L’intoppo c’è e si sa benissimo di quale natura sia. I soldi che servono per realizzare gli ultimi due lotti dell’opera sono da trasferire. Dalla Provincia di Nuoro – che li aveva ereditati quando la gemella era sparita – a quella risorta di recente. Un passaggio burocratico dai tempi al momento impronosticabili. Almeno fino a quando i due neo presidenti, Giuseppe Ciccolini eletto a Nuoro e Alessio Seoni in Ogliastra, non daranno notizie rassicuranti al proposito. A maggior ragione Seoni, visto che la strada passa anche sotto casa sua.

Da ultimare

Le opere che attendono di essere realizzate sono diverse. Due fondamentalmente. Riguardano il tratto di strada che da Villagrande conduce al ponte di Sothai a valle dell’abitato e la variante che eliminerà le due curve pericolose prima del passaggio a livello di Tricarai. Rappresenteranno una modifica al tracciato importante, ridurranno i tempi di percorrenza e garantiranno un viaggio più agevole agli automobilisti.

«Fate in fretta»

I tempi lunghi che hanno caratterizzato e tutt’ora caratterizzano l’iter di ristrutturazione e completamento della Provinciale sono ovviamente oggetto, non da oggi, di dibattito e critiche. E il sindacato Filca-Cisl fa sentire la sua voce. «Purtroppo – tuona Maurizio Piras, segretario territoriale di categoria – siamo abituati al triste scaricabarile. Che è purtroppo andato in scena anche sulla Villagrande – Tortolì». Tempi lunghi, adeguamenti progettuali e ritardi. Su un asfalto purtroppo disseminato di croci. Guovani vite spezzate, dolere e lutti. «Il tempo dell’attesa è finito», conclude Piras. Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario confederale della Cisl per l’Ogliastra, Michele Muggianu, che di recente aveva rilanciato la vertenza viabilità in Ogliastra parlando della necessità di completare la Statale 389 Nuoro-Lanusei. «In quel quadro – sottolinea Muggianu – va inserita anche la Tortolì-Villagrande, fondamentale nei collegamenti tra Ogliastra e capoluogo barbaricino».

Autunno caldo

Il tema delle infrastrutture e dei trasporti, con quello della sanità e dei servizi, sarà cruciale in una stagione di rivendicazioni che si annuncia molto calda.

