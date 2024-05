La beffa del voto assistito per i disabili 

Sono così scrupolosi, alla Asl, da impiegare un medico per certificare quanto la stessa azienda sanitaria ha già certificato. È ciò che si sente dire il parente di un invalido - nel nostro caso figlio - quando contatta l’ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione per il voto assistito. Ciò di cui avrebbe bisogno il padre, intenzionato a non mancare all’appuntamento con le urne per le vicine comunali ma ostacolato da una burocrazia così incomprensibile da creare più limiti di quelli che lui, come tanti altri, già hanno.

Il paradosso

Non bastano il documento che mette nero su bianco l’invalidità civile del cento per cento, e neanche il verbale di riconoscimento dello stato di handicap: «Pur essendo entrambi rilasciati dalla Asl, per poter essere autorizzato ad assistere al voto mio padre, affetto da Parkinson in uno stadio molto avanzato, mi chiedono di portarlo in via Romagna affinché il medico possa procedere con la certificazione. Quindi in pratica vogliono certificare ciò che loro stessi hanno già certificato»: spiega Marco, che all’anziano padre ancora non ha raccontato quanto capitato. «Ho chiesto se fosse possibile inviare tutte le certificazioni via mail, ma la signorina, seppur gentilmente, ha ribadito la necessità di procedere a nuova visita», racconta. «Ignoro quali siano le ragioni dietro una procedura quantomeno farraginosa e incomprensibile. Ma soprattutto di questi tempi, in cui non si fa altro che denunciare la carenza di medici, credo sarebbe meglio impiegare quelli a disposizione per cose più sensate piuttosto che assegnare loro il ruolo di certificatori dei certificanti», osserva. «Si parli meno di inclusività e si lavori per garantirla per davvero, a mio padre e a chi come lui deve già affrontare diversi ostacoli dati dalla malattia».

La procedura

“Per esercitare il proprio diritto voto con l’assistenza di un altro elettore, appartenente alla propria famiglia oppure, in mancanza, scelto come accompagnatore c'è la possibilità di voto assistito”, si legge nel sito Istituzionale del Comune. Nello stesso viene spiegato: “L’impedimento deve essere dimostrato con la documentazione sanitaria, che viene rilasciata dall’Asl, in modo gratuito”. Per poi rimandare agli ambulatori della Asl, dipartimento di prevenzione Zona Sud Sardegna, ospitato nelle Cittadella della Salute di via Romagna. Ufficio consultabile solo telefonicamente e per una sola ora, dalle dalle 12 alle 13, al numero 070-6096342. Lo stesso che, contattato anche ieri mattina, ha spiegato alla fantomatica figlia di un uomo affetto dalle stesse patologie - certificate dalla Asl - di doverlo riportare negli uffici - della Asl - per consentire a un medico - della Asl - di ricertificare quando già messo per iscritto dalla stessa. Così l’utente prova a far notare alla donna al di là della cornetta il paradosso, spiegando le difficoltà nel riportare il padre anziano e disabile. «Non so cosa dirle, la procedura è questa», dice con tono seccato. Resta un uomo anziano e invalido che vorrebbe semplicemente essere messo nelle condizioni di votare.

