La beffa del carro attrezzi: la patente degli autisti non vale Costretti a ridare l’esame 

A Cagliari chi guidava il carro attrezzi che rimuove le auto in sosta vietata non aveva la patente per farlo. Un paradosso emerso da una segnalazione arrivata dall’interno del corpo della polizia locale – competente per monitorare la regolarità dell’esecuzione del servizio – che ha costretto la società che gestisce la concessione, la Cosir, a correre ai ripari. E i dipendenti a iscriversi a scuola guida: sosterranno l’esame a metà del mese. Anche se per qualcuno pare che la finestra alla Motorizzazione civile si sia aperta solo alla fine di luglio.

La grana è scoppiata nelle scorse settimane. Si è scoperto che gli autisti dei carrigru spauracchio di tutti gli automobilisti sono in possesso della patente C, che permette di stare al volante di un mezzo di massa fino a 3500 chili che trasporta un rimorchio di massa minore o uguale a 750. Ma un’auto media pesa di più. Ed ecco l’inghippo: per trainarla è necessaria, come minimo, la patente CE, che è un gradino superiore. E i dipendenti della società non ne erano in possesso. Quindi: potevano guidare fino ad arrivare al mezzo da sanzionare e rimuovere, ma una volta agganciato per il trasporto nel deposito in viale Monastir, non avevano più il titolo per farlo. Per questo negli ultimi tempi sui carri attrezzi viaggiano in tre: c’è l’agente della polizia locale che deve compilare il verbale, il vecchio autista ora iscritto a scuola guida, e un altro soggetto che ha tutte le patenti necessarie. In attesa dell’esame. Stando a quanto trapela, l’azienda avrebbe provato a utilizzare solo gli autisti con la documentazione adeguata. Ma la parte dell’aggancio è quella più complessa e i tempi di rimozione si erano fatti troppo lunghi: si è reso necessario l’affiancamento con chi aveva esperienza.

Il dubbio sollevato da qualcuno è: saranno valide le rimozioni effettuate da chi non ne aveva titolo? La sanzione per divieto di sosta lo è di sicuro. Dal Comune fanno sapere che non ci sarebbero margini per impugnare i verbali sulla rimozione e le spese per il deposito.

