La Befana vola tra Oniferi,  Orani, Orotelli e Oliena 

La Befana vola nei paesi della Provincia. La prima tappa sarà alle ore 11 in piazza del Popolo a Oniferi, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. A Orani a partire dalle 16.30 musica, giochi, baby dance, zucchero filato e consegna della calza, a cura di Archimede studio pedagogico e animazione, associazione incaricata dal Comune e dalla Pro Loco. A Orotelli nel centro polivalente Pintus dalle 15 alle 18 spettacolo The Bubble's Man, bolle di sapone giganti, truccabimbi, scultura di palloncini, trampoli, magia, e consegna delle calze. A Oliena consegna delle calze; era previsto un concerto musicale in terrazza, annullato per previsto maltempo.

