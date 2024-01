La Befana porta tanta neve in Barbagia 

Niente carbone ma tanta neve nella calza della Befana arrivata sulle vette del Gennargentu. Desulo e Fonni fanno il pieno di turisti e appassionati della montagna, puntuali per sfruttare il ponte dell’Epifania. «Non poteva andare meglio», ripetono dalle strutture ricettive. «Abbiamo registrato diverse prenotazione per i prossimi giorni». Al lavoro spazzaneve e spargisale per evitare disagi al traffico. Intanto c’è una nuova allerta meteo nell’Isola: rischio idrogeologico fino al pomeriggio di oggi per l’Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

