La Befana porta la corsa campestre 

L’atletica isolana riparte dalla 46ª Coppa Epifania di Dolianova, il cross tra natura e arte. Domani alle 10 nel parco artistico Gianni Argiolas (loc. Isca Sa Folla), più di 400 atleti di tutte le età saranno al via della storica corsa del 6 gennaio, ormai da trent’anni dedicata alla memoria di Ennio Podda, organizzata dall’Atletica Dolianova Parteolla che proprio quest’anno, compie mezzo secolo. Il percorso lungo 1 km, è interamente sterrato con fondo in aghi di pino o erboso, tendenzialmente pianeggiante, tra alberi e opere d’arte che lo rendono molto suggestivo.

Le prime a partire saranno le donne delle categorie Juniores, Promesse, Senior e Master che si cimenteranno nei 4 km di gara. Seguiranno gli uomini sui 5 km e poi tutte le categorie giovanili che contano circa 160 atleti tra Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi. In chiusura, spazio alle staffette miste 4x400: ogni società partecipante schiererà due uomini e due donne.

Tra gli atleti da seguire: le due dell’Atletica Elmas, Elsa Farris (F45) ed Elisa Spazzafumo (SF), tra gli uomini i fratelli Mei Francesco (PM) e Salvatore (SM) dell’Academy Olbia e Il vincitore dello scorso anno Mario Lagana (SM).

«Riuscire ogni anno a organizzare un evento sportivo che richiama centinaia di atleti è motivo di pregio per il nostro gruppo sportivo che compie cinquant’anni di vita», dice la presidente Michela Farina. «Un traguardo importante, che fa da cornice al lavoro che l’Atletica Dolianova svolge in campo tutti i giorni con i ragazzi, cercando di essere per loro un riferimento oltre che sportivo, umano».

