La Befana per la legge Pratobello 

La Befana scende in campo contro la speculazione energetica, e appende uno striscione di protesta nell’ingresso di Villamassargia. Si tratta della seconda azione di un comitato spontaneo nato per sollecitare la Regione a prendere in considerazione la proposta di legge popolare Pratobello 2024: la prima fu a Carbonia, dove durante la notte di Natale un militante in costume da Babbo Natale aveva esposto uno striscione in piazza Roma. Ieri nella rotonda all’ingresso del paese, ancora addobbata, un altro striscione con lo slogan “210.729 firme, non ci dormiamo la notte, non abbiamo aree idonee”».

«Queste azioni pacifiche – spiega il Comitato – servono per tenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica: le forze politiche non possono sorvolare su una decisione popolare che ha ottenuto un così ampio consenso». (a. cu.)

