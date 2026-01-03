VaiOnline
L’iniziativa.
04 gennaio 2026 alle 00:15

La Befana dona la spesa alle famiglie in difficoltà 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Martedì 6 gennaio il centro Exmè di Pirri, in via Sanna, aprirà le sue porte a partire dalle 10 per una mattinata di festa dedicata alle famiglie coinvolte nel progetto “TiAbbraccio”. In occasione dell’Epifania, la consueta distribuzione della spesa sarà accompagnata da un clima di accoglienza e leggerezza, pensato per rendere più sereno un momento spesso complesso per chi vive situazioni di fragilità.

Accanto alla consegna dei beni alimentari, l’iniziativa sarà animata dalla presenza della Befana in bicicletta, grazie al gruppo “Skallati Mtb”, che porterà dolci, caramelle e sorrisi. Musica, giochi e una merenda per tutti trasformeranno il centro in uno spazio di condivisione, capace di coinvolgere adulti e bambini in una giornata speciale.

Il progetto “TiAbbraccio” è attivo durante tutto l’anno e oggi segue oltre 2.500 minori all’interno delle loro famiglie, di cui circa 400 piccolissimi. Numeri che raccontano un bisogno diffuso e costante. «Durante la distribuzione natalizia del 23 dicembre abbiamo raggiunto 2.970 persone», spiega Guglielmina Boero, presidente del Centro Exmè: «Aprire le porte in un clima di festa aiuta le famiglie a sentirsi a proprio agio e a vivere il centro come uno spazio condiviso».

Anche il 6 gennaio volontari e operatori affiancheranno la distribuzione con attività ludiche e musicali dedicate ai più piccoli. «TiAbbraccio nasce per rispondere a un bisogno concreto – sottolinea Chiara Garaldi, coordinatrice del servizio – ma cresce grazie alle relazioni che si costruiscono ogni giorno». Il progetto, promosso da Domus de Luna, unisce così il sostegno materiale a un lavoro quotidiano di ascolto e prossimità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
La crisi

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani»

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 