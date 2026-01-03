La Befana dona la spesa alle famiglie in difficoltà 

Martedì 6 gennaio il centro Exmè di Pirri, in via Sanna, aprirà le sue porte a partire dalle 10 per una mattinata di festa dedicata alle famiglie coinvolte nel progetto “TiAbbraccio”. In occasione dell’Epifania, la consueta distribuzione della spesa sarà accompagnata da un clima di accoglienza e leggerezza, pensato per rendere più sereno un momento spesso complesso per chi vive situazioni di fragilità.

Accanto alla consegna dei beni alimentari, l’iniziativa sarà animata dalla presenza della Befana in bicicletta, grazie al gruppo “Skallati Mtb”, che porterà dolci, caramelle e sorrisi. Musica, giochi e una merenda per tutti trasformeranno il centro in uno spazio di condivisione, capace di coinvolgere adulti e bambini in una giornata speciale.

Il progetto “TiAbbraccio” è attivo durante tutto l’anno e oggi segue oltre 2.500 minori all’interno delle loro famiglie, di cui circa 400 piccolissimi. Numeri che raccontano un bisogno diffuso e costante. «Durante la distribuzione natalizia del 23 dicembre abbiamo raggiunto 2.970 persone», spiega Guglielmina Boero, presidente del Centro Exmè: «Aprire le porte in un clima di festa aiuta le famiglie a sentirsi a proprio agio e a vivere il centro come uno spazio condiviso».

Anche il 6 gennaio volontari e operatori affiancheranno la distribuzione con attività ludiche e musicali dedicate ai più piccoli. «TiAbbraccio nasce per rispondere a un bisogno concreto – sottolinea Chiara Garaldi, coordinatrice del servizio – ma cresce grazie alle relazioni che si costruiscono ogni giorno». Il progetto, promosso da Domus de Luna, unisce così il sostegno materiale a un lavoro quotidiano di ascolto e prossimità.

RIPRODUZIONE RISERVATA