La Befana del riciclo: via alla raccolta di giocattoli e dolci 

La Befana a Sestu raggiunge quota tre. Ritorna anche quest’anno, ed è alla sua terza edizione, la Befana del riciclo sestese. Come sempre a Domus Claudia in via Parrocchia 80, comincerà da martedì 2 gennaio e andrà avanti fino a venerdì 5 la raccolta di giocattoli e caramelle in cui tutti potranno donare qualcosa e così regalare a tanti bambini una felice giornata dell’Epifania. La raccolta si svolgerà sempre di sera a partire dalle 17 fino alle 19, ma giovedì mattina le befane faranno tappa anche al mercato civico.

Sabato 6 gennaio la festa sarà la mattina e i bambini potranno trovare tanti giocattoli e calze piene di cioccolatini e caramelle. Ad aspettarli anche tante befane che faranno vivere una giornata indimenticabile. Questa è la terza edizione della Befana sestese, e il numero delle volontarie negli anni è andato sempre crescendo. «L’iniziativa nasce direttamente dal miracolo di Natale, quando ci siamo resi conto che restavano ancora da parte tantissimi dolci e giocattoli perché la gente è sempre molto generosa», racconta l’organizzatore Marco CinellIi. «Siamo un gruppo di volontari, non siamo un’associazione e non prendiamo contributi pubblici». (g. l. p.)

