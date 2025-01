La “Befana del riciclo” fa numeri da record 

Successo per la Befana del riciclo a Sestu. Ieri il cortile di Domus Claudia in via Parrocchia era pieno di giocattoli che la gente portava o prendeva, all’insegna della condivisione. «Abbiamo avuto visitatori anche da lontano», racconta l’organizzatore Marco Cinelli. I giocattoli rimasti andranno alla Caritas di Cagliari. «Una gioia vedere i sorrisi sul volto dei bambini», racconta la volontaria befana Nadir Pasotto. «Iniziative così sarebbero da fare più spesso, per il bene della comunità», aggiunge Luisa Pusceddu, anche lei volontaria.

