La Befana arriva in “volo” con l’autoscala 

La befana è arrivata dall’alto, dall’autoscala, facendo felici i tanti piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Microcitemico. L’iniziativa dei vigili del fuoco di ieri, oramai un appuntamento tradizionale, ancora una volta è stata accolta con grande entusiasmo da chi si trova ricoverato e dalle famiglie.

Nel piazzale sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco della caserma di viale Marconi. La befana, dal cestello dell’autoscala, ha salutato i bambini che dalle finestre aspettavano il suo ingresso. Poi l’ingresso al sesto piano, nella clinica pediatrica, per la consegna delle calze e dei giochi ai piccoli pazienti ricoverati nei vari reparti. L’iniziativa è stata possibile grazie a una lotteria svolta per raccogliere i fondi, oltre alle donazioni volontarie fatte da numerosi vigili del fuoco: così sono stati acquistati dolci e piccoli doni.

I vigili sono rimasti gran parte della mattina, regalando un sorriso e un momento diverso a chi purtroppo trascorre i suoi giorni in ospedale. Oltre all’autoscala, nel piazzale dell’ospedale, era presente anche un bus. L’iniziativa è stata possibile ovviamente grazie alla collaborazione dei vertici dell’ospedale e di tutto il personale. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA