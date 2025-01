La Befana arriva in corsia I regali ai bimbi malati di Guardia costiera e vigili 

Portare un sorriso e un momento di gioia ai bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Microcitemico. Per questo è tornata in auge “La Befana dei vigili”, che ha avuto successo grazie allo spirito solidale dei cittadini che il mese scorso hanno risposto all’appello della Polizia locale, che aveva invitato a donare un giocattolo nuovo nei punti vendita che esponevano la locandina dedicata all’evento.

I 400 giocattoli raccolti sono stati consegnati ieri mattina da un agente, che per l’occasione si è vestito da Befana, nella Clinica pediatrica e nel reparto di Neuropsichiatria dell’infanzia del Microcitemici, e all’ospedale Brotzu, nei reparti di Pediatria e di Chirurgia Pediatrica. La Befana non si è scordata neppure dei piccoli pazienti in attesa al Pronto soccorso pediatrico.All’iniziativa hanno contribuito anche i bambini della scuola dell’infanzia di Su Planu, che hanno realizzato dei disegni e delle dediche per i piccoli pazienti dell’ospedale.

Guardia costiera

Anche una rappresentanza della Direzione marittima di Cagliari ha fatto visita ai reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica del Brotzu. I militari, hanno scortato una simpatica befana (un’infermiera in pensione) che ha consegnato le calze ai bambini.

Abos

I volontari dell’Abos hanno fatto visita ai giovani degenti dei reparti pediatrici, alcuni bambini ai quali hanno regalato la tradizionale calza della Befana. Alle madri e ai padri sono state regalate, invece, delle caramelle.

Piazza L’Unione Sarda

In piazza L’Unione Sarda c’è stata invece la Festa della Befana organizzata dall’associazione Fiocco Bianco Argento e dall’Agesci in collaborazione con la parrocchia di Sant’Avendrace. Decine di bambini, ma anche anziani, hanno ricevuto i regali della Befana, impersonata da Maria Grazia Olla, e sono stati catturati dai giochi di prestigio di Mago Lupin, Lorenzo Mameli e Stefano Demurtas. Durante lo spettacolo sono arrivati anche i pasticcini offerti da Le plus bon.

Il programma di oggi

Oggi la Municipale proseguirà la distribuzione presso l'Ospedale Microcitemico, nel day hospital di Talassemia, Diabetologia e Endocrinologia e nelle sedi delle associazioni Killia e “Il Sogno di Giulia”. «L’iniziativa», spiegano gli agenti, «ha rappresentato anche un segno dell’impegno della Polizia locale nel creare una comunità più solidale e inclusiva».

