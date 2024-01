La befana arriva in Comune 

È arrivata regolarmente per la consegna dei doni e dei dolcetti ai bambini più piccoli la Befana di Calasetta. Organizzata dall’associazione Ancilla domini con il patrocinio del Comune, la manifestazione si è svolta ieri pomeriggio nella sala del Consiglio comunale con il gruppo Wonder Island animazione che ha rallegrato la presenza dei bambini e animato la serata. Doni e musica per tutti i bambini, soprattutto per i più piccoli e giochi che sono andati avanti per alcune ore. È stato rinviato per maltempo a data da destinarsi il concerto dei “Wa in Bon’ora” che era previsto alle 19. (s. g.)

