La befana arriva dal cielo 

A Tortolì la Befana arriverà dal cielo in sella alla sua scopa con un sacco pieno di dolci per la gioia dei più piccoli. L'appuntamento è per domani pomeriggio, dalle 16, nel piazzale Multipiano. La simpatica vecchietta sta preparando la sua discesa a Tortolì e porterà un sacco di sorprese e di dolci. L’evento rientra nella rassegna “Natale nel cuore della Sardegna” finanziata con i contributi della Camera di Commercio di Nuoro e del Comune. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Rocce Rosse e dal Centro Commerciale Naturale Simba in collaborazione con i Vigili del fuoco. Diversi gli appuntamenti in Ogliastra. Ieri la Befana è arrivata a Triei, ha accolto i bimbi in piazza Municipio dove c'è stata anche una golosissima castagnata. A Tertenia invece la Befana arriverà questo pomeriggio, alle 16.30, nella sala consiliare del Comune dove si terranno laboratori magici, non mancheranno dolci e tante sorprese. A Villagrande questa sera dalle 18.30 si terrà il presepe vivente itinerante. L’evento è organizzato dalle parrocchie di San Michele e San Gabriele Arcangelo in collaborazione con la leva 2006. L'invito alla comunità è di partecipare e indossare gli abiti tradizionali, per ricreare l’atmosfera magica della Natività. (f. me.)

