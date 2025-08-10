VaiOnline
Beach tennis.
11 agosto 2025 alle 00:22

La Beach Tribù è campione d’Italia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Campioni d’Italia di beach tennis per la seconda volta. Dopo il titolo conquistato due anni fa, la Beach Tribù di Beppe Martinez conquista a Ostia il secondo scudetto superando per 2-1 beniamini di casa del Dm Tour Pinetina di Marco Garavini, ex numero uno del mondo. Il team cagliaritano, formato da Andrea Reginato, Giulia Deiana, Emma Musetti (campionessa d’Italia anche nel doppio misto con Luca Brasini e vicecampionessa nel singolare e doppio femminile con Giulia Renzi), Riccardo Manenti, Enrico Montisci, Ilaria e Alice Grandi, e guidato da Beppe Martinez, ha compiuto una vera impresa. Sopra 1-0 con il doppio femminile (Musetti-Alice Grandi), la squadra cagliaritana ha ceduto al long tie-break (11-9) nel doppio maschile formato da Andrea Reginato e Riccardo Manenti. È toccato quindi a Riccardo Manenti e Giulia Deiana regalare il punto del definitivo 2-1 e il titolo alla Beach Tribù dopo una battaglia durata tre set (punteggio 6-4, 4-6, 10-6).

A Ostia anche le finali di playout di serie B: nello scontro tutto isolano tra Beach Time Cagliari e Eolo Torregrande ha avuto la meglio la squadra oristanese che resta in B, mentre retrocedono i cagliaritani. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus.

Turismo, non è un’estate da record

Ieri guasto al radar di Decimomannu, raffica di ritardi per i voli su Elmas 
l Cossu, Fresu, L. Piras
Il caso

Allarme botulino, si indaga sull’origine del guacamole In Calabria 5 medici nei guai

La morte di Roberta Pitzalis, oggi l’autopsia Restano gravi le condizioni dell’undicenne 
Francesco Pinna
Il giallo

Delitto di Buddusò, nella pistola la chiave per scoprire il killer

L’assassino è fuggito a piedi Ricerche concentrate nel sud Sardegna 
Emanuele Floris
Il caso

La Regione vuole comprare Serpentara

Il piano della Giunta: 800mila euro per acquisire l’isola del parco di Villasimius  
Il caso

«Stipendi bassi, serve una svolta»

Le opposizioni: «Subito una legge per aumentarli». FI: «Si tagli l’Irpef» 
Firenze

Roncolate alla moglie davanti alle figlie

In fin di vita una 43enne colpita al torace e alla testa: arrestato il marito 
il conflitto

Mosca: «Europei, imbecilli nazisti»

Ma l’Ue non cede: «L’integrità territoriale dell’Ucraina non si discute» 