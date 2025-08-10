La Beach Tribù è campione d’Italia 

Campioni d’Italia di beach tennis per la seconda volta. Dopo il titolo conquistato due anni fa, la Beach Tribù di Beppe Martinez conquista a Ostia il secondo scudetto superando per 2-1 beniamini di casa del Dm Tour Pinetina di Marco Garavini, ex numero uno del mondo. Il team cagliaritano, formato da Andrea Reginato, Giulia Deiana, Emma Musetti (campionessa d’Italia anche nel doppio misto con Luca Brasini e vicecampionessa nel singolare e doppio femminile con Giulia Renzi), Riccardo Manenti, Enrico Montisci, Ilaria e Alice Grandi, e guidato da Beppe Martinez, ha compiuto una vera impresa. Sopra 1-0 con il doppio femminile (Musetti-Alice Grandi), la squadra cagliaritana ha ceduto al long tie-break (11-9) nel doppio maschile formato da Andrea Reginato e Riccardo Manenti. È toccato quindi a Riccardo Manenti e Giulia Deiana regalare il punto del definitivo 2-1 e il titolo alla Beach Tribù dopo una battaglia durata tre set (punteggio 6-4, 4-6, 10-6).

A Ostia anche le finali di playout di serie B: nello scontro tutto isolano tra Beach Time Cagliari e Eolo Torregrande ha avuto la meglio la squadra oristanese che resta in B, mentre retrocedono i cagliaritani. ( ma. mad. )

