La Bce taglia i tassi, ma resta in allerta 

Talmente tanto atteso da non sorprendere le Borse, arriva il primo taglio dei tassi della Bce. Il ciclo di rialzi più rapido e ripido della storia, partito a luglio 2022 e poi proseguito con una lunga pausa da settembre 2023, si chiude con un riduzione da 25 punti base che porta il tasso sui rifinanziamenti principali dal 4,50% a 4,25%, quello sui depositi dal 4% al 3,75%, e quello sui prestiti marginali dal 4,75% al 4,50%. Una boccata d'ossigeno per famiglie e imprese che potrebbe presto rendere più appetibili mutui e prestiti diventati comunque meno cari già mesi fa, sull'aspettativa per le decisioni delle banche centrali.

«Percorso accidentato»

Ma il primo taglio dei tassi non è il calcio d'inizio dei novanta minuti: la Bce non vuole vincolarsi a nessun percorso temporale, consapevole che la strada verso la normalizzazione sarà accidentata. Se la sforbiciata non ha stupito né mercati né analisti, la sorpresa è arrivata dalla revisione al rialzo delle stime sull'inflazione. Per il 2024 sale al 2,5% dal 2,3% indicato a marzo, facendo slittare anche l'arrivo al target del 2% previsto nel 2025.

La presidente della Bce Christine Lagarde ha spiegato che la fiducia nel calo dell'inflazione «è cresciuta negli ultimi mesi». Basta guardare alla strada percorsa fino ad oggi: il ciclo di rialzi è partito a luglio 2022, e ad ottobre 2022 l'inflazione ha toccato il picco del 10,6%. Da allora è calata con costanza fino al 5,2% di settembre 2023, traguardo che ha spinto la Bce a decidere di fermare i rialzi. Oggi, sebbene a maggio sia leggermente risalita, è al 2,6%. In sostanza, ha spiegato Lagarde, la Bce si è mossa ogni volta che l'indice si è dimezzato. Il ritmo delle mosse future, però, è un'incognita: «Non posso confermare che siamo in un processo di rientro» lineare dei tassi, dice Lagarde: anche se è «molto probabile», tutto dipenderà dai dati sull'inflazione, che è su «una strada accidentata e i prossimi mesi saranno altrettanto, lo sappiamo». Ecco perché il board ha preso la decisione «senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi».

Reazioni

L'inversione di marcia è stata accolta con favore dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che la considera una «decisione attesa, opportuna, coerente con la situazione attuale e, guardando gli ottimi dati di riduzione dell'inflazione in Italia, ben al di sotto della media dell'area euro...anche doverosa. Era ora».

Il calo dei tassi Bce nelle varie simulazioni offre tuttavia un ampio scarto sul possibile risparmio finale. Per il Codacons su un mutuo a 20 anni compreso tra i 100mila e i 200mila euro, il risparmio sulla rata varia tra i 13 e i 27 euro. Per il portale immobiliare Idealista, su un mutuo trentennale a tasso variabile da 200mila euro la riduzione rispetto ai massimi di novembre 2023 con 1.135 euro è di 468 euro annuali.

La scelta della Bce non convince però pienamente Cna, Confesercenti e Coldiretti, che chiedono ora una discesa dei tassi robusta e rapida anche per cogliere appieno le opportunità offerte dal Pnrr.

RIPRODUZIONE RISERVATA