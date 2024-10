La Bce taglia ancora, tassi giù dello 0,25% 

La Banca centrale europea taglia i tassi di un altro quarto di punto, allentando il costo del denaro per la terza volta dall'inizio della fase espansiva avviata a giugno e facendo scendere lo spread ai minimi dal 2021. Ma nonostante una crescita più debole del previsto «l'area euro non va verso una recessione e siamo diretti verso un atterraggio morbido», assicura la presidente Christine Lagarde. E così la Bce non s'impegna sulle mosse future.

Mercati in festa

Intanto i mercati festeggiano, e già prima dell'annuncio lo spread Btp-Bund in apertura era ai minimi da novembre 2021, arrivando fino a 119 punti base. L'euro continua la discesa iniziata a fine settembre, toccando 1,0812 dollari, e anche le Borse corrono con Milano sopra 35.000 a +1,09%. A far decidere all'unanimità i governatori, riuniti “fuori porta” nei pressi di Lubiana, in Slovenia, sono i “rischi al ribasso” sulle prospettive di crescita, ha detto Lagarde.

Il quadro economico

Una situazione in peggioramento, con gli ultimi indici Pmi «tutti nella stessa direzione» e con l'aggravante di rischi derivanti dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, della volatilità dei prezzi energetici, della crisi economica in Cina. I banchieri centrali hanno così portato il tasso sui depositi al 3,25%, quello sui prestiti principali al 3,40% e quello sui prestiti marginali al 3,65% dopo un’inflazione nell'area euro che «a sorpresa» - ha detto Lagarde - a settembre è scesa all'1,7%, sotto l’obiettivo Bce di medio termine del 2%. I prezzi dovrebbero tornare a salire temporaneamente, ma secondo indiscrezioni nelle loro aspettative ci sarebbe ora una stabilizzazione intorno al 2% nella prima metà del 2025 anziché alla fine dell'anno. Quello di ieri è il primo taglio “consecutivo” (i precedenti erano arrivati a giugno e poi settembre) nell'attuale fase di riduzione dei tassi che, fino a qualche settimane fa, ci si aspettava procedesse con cadenza trimestrale. Non torna - invece - la “forward guidance” con cui la Bce fino a qualche anno fa orientava le aspettative sul corso futuro dei tassi d'interesse. La Bce «continuerà a seguire un approccio guidato dai dati, in base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione» è la frase ribadita da Lagarde.

