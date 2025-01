La Bce taglia ancora, i tassi scendono al 2,75%  

Quinto taglio dei tassi per la Banca centrale europea, impegnata nella doppia battaglia contro l’inflazione e contro una recessione che resta in agguato. L’economia dell’Eurozona è debole e addirittura si ferma nell’ultimo trimestre del 2024, ma il Consiglio direttivo non si fa tentare dalle scorciatoie. L’ipotesi di un maxi taglio da 50 punti base non finisce nemmeno sul tavolo e i governatori scelgono all’unanimità di tagliare il costo del denaro di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento, quello sui depositi, dal 3 al 2,75 per cento.

«L’economia è in stagnazione nel quarto trimestre, e resterà debole nel breve termine», spiega la presidente della Bce Christine Lagarde, ricordando che «la manifattura è in contrazione, i servizi si espandono ma la fiducia dei consumatori si deteriora e la spesa delle famiglie non sale». La stima flash di Eurostat per il 2024 vede un Pil che si ferma allo 0,7%. Non si può parlare però di stagflazione, secondo Lagarde, e non c’è da allarmarsi perché «le condizioni per la ripresa restano». Certo, la crescita «non è al potenziale ma sicuramente è una ripresa. E visti i dati del mercato del lavoro e l’aumento del reddito reale, abbiamo ottime ragioni per pensare che i consumi riprenderanno», assicura la presidente. Ma molte sono le incognite sparse sulla “road map” della Banca centrale, che prepara le prossime stime economiche di marzo in un clima di forte incertezza.

Le mosse della nuova amministrazione americana sono la prima fonte di preoccupazione. I dazi contro l’Unione europea per ora sono solo una possibilità, evocata ma non annunciata, che metterebbe fortemente a rischio quel percorso di tagli graduali che la Bce confida di poter portare avanti fino all'estate. Altre 2-3 riduzioni dei tassi per arrivare al livello “neutrale”, o terminale, che si aggira intorno al 2%. Un cammino non più così scontato se l’export, potenziale motore della ripresa, venisse ostacolato da dazi e limitazioni.

Intanto l’economia italiana ha tirato il freno a mano nel secondo semestre 2024. Una stagnazione che mette l’Italia insieme a Germania e Francia nel club dei Paesi europei in difficoltà, in contrasto con la crescita forte di Spagna e Portogallo, e dimezza la crescita dell’intero 2024 allo 0,5% nonostante l'iniezione senza precedenti di fondi europei tramite il Pnrr.

RIPRODUZIONE RISERVATA