La Bce taglia ancora i tassi, incognita dazi sul Pil 

La Bce non delude le attese e taglia i tassi per l’ottava volta in un anno, ma raffredda le speranze di chi si aspetta una spinta più decisa alla crescita. Altri tagli, lascia intendere la presidente Christine Lagarde, non sono così scontati, perché la politica monetaria è ora «ben posizionata per affrontare le incertezze» di questi tempi, a cominciare dai dazi.

La mossa

Del resto l’inflazione che cala più del previsto, stabilizzandosi al target del 2% già quest’anno, rassicura la Bce che finalmente ora vede la meta. Con il taglio da 25 punti base che ha portato il tasso sui depositi al 2% «ci stiamo avvicinando alla fine di un ciclo di politica monetaria», ha detto Lagarde, spiegando come quest'ultima serie di ribassi «risponda a degli shock che si sono sommati l'un l'altro, incluso il Covid, la guerra in Ucraina e la crisi energetica».

La mossa era ampiamente attesa dai mercati, che però ora ridimensionano le attese su ulteriori ribassi, almeno nel breve periodo. Anche se la Bce non menziona mai la parola pausa, la maggior parte degli analisti si aspetta che nella prossima riunione prevista il 24 luglio, il consiglio direttivo lasci i tassi fermi. L’andamento dell’inflazione è talmente incoraggiante che lo staff di Francoforte ha tagliato di 0,3 punti le stime per i prossimi due anni. Nel 2025 è al 2%. In assenza di choc il target è stabilmente raggiunto. Ma è una premessa che, in questo periodo di grande incertezza, resta tutta da dimostrare. A pesare è ora soprattutto l’incognita commerciale.

Lo spettro

L’offensiva protezionistica del presidente Donald Trump, rischia di compromettere le esportazioni europee, già rese difficili da un euro sempre più forte che anche oggi ha guadagnato sul dollaro. Per ora le stime sul Pil della zona euro non cambiano troppo: Francoforte conferma 0,9% nel 2025 visto «l'andamento del primo trimestre più vigoroso», mentre viene ritoccato da 1,2% a 1,1% nel 2026. Tutto resta però appeso agli sviluppi dei dazi: «Un ulteriore acuirsi delle tensioni nei prossimi mesi determinerebbe livelli di crescita e di inflazione inferiori a quelli dello scenario di base delle proiezioni», spiegano gli economisti della Bce. Nella previsione peggiore, cioè con dazi del 20% sulle merci europee, del 120% sulle merci cinesi, e ritorsioni dell'Ue, il Pil dell'area dell'euro calerebbe di 0,4 punti percentuali quest'anno, e di 0,5 il prossimo.

