La Bce rivela: «Taglio dei tassi più vicino» 

Avanti verso un taglio dei tassi d'interesse a giugno: le minute che sintetizzano la riunione della Bce del 6 e 7 marzo confermano che i governatori dell'istituto centrale stanno convergendo gran parte dei mercati li aspettano, e cioè una svolta espansiva nella politica monetaria fra due mesi, assieme alla pubblicazione delle nuove stime di crescita e inflazione. «La data per un primo taglio dei tassi comincia ad essere più chiaramente visibile» e «gli argomenti a favore di un taglio si stanno rafforzando», si legge nei verbali sintetici di quella riunione, al termine della quale la presidente Christine Lagarde aveva del resto anticipato che a giugno, se i dati confermeranno l'inflazione in calo, la Bce «sarà in grado di rendere la politica monetaria meno restrittiva».

Segnali positivi

Nel frattempo l'inflazione dell'area euro si è rivelata anche più benigna del previsto, 2,4% a marzo da 2,6% di febbraio e contro aspettative per un 2,5%: numeri che spianano la strada alle “colombe” nel Consiglio Bce. Se - come spiega il presidente dell'Abi Antonio Patuelli - i tassi applicati ai prestiti bancari «sono già calati, noi abbiamo anticipato il tasso ridotto atteso dalla Bce», il credito continuerà a farsi meno oneroso per famiglie e imprese. L'orientamento della Bce, poi, è una boccata d'ossigeno per le casse dell'Erario, visto che le sole attese per un taglio stanno facendo scendere i rendimenti dei titoli europei, Btp inclusi, già dallo scorso autunno. Lo spread Btp-Bund poche settimane fa aveva segnato i minimi di oltre due anni a 117 punti, base grazie all'appetito globale per i bond e a una politica di bilancio del Mef percepita come prudente.

Timori

Non tutti scommettono sul taglio a giugno: fra gli scettici che invitano ad aspettare le prossime statistiche c'è Lorenzo Codogno di Lc Macro, secondo cui se la Bce decide un taglio a giugno lo farà «senza segnalare l'inizio di un vero e proprio ciclo espansivo» della politica monetaria. Restano due ostacoli da superare per la Bce, l'inflazione nel terziario ancora alta e la tornata di rinnovi contrattuali che Francoforte osserverà con attenzione, di fronte a rivendicazioni salariali robuste dopo un'inflazione che complessivamente ha spazzato via, nel caso dell'Italia, il 18% di potere d'acquisto nell'arco di un paio d'anni.

